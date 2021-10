Dura respuesta del intendente de Bariloche a la carta del Presidente: "Nos sentimos abandonados"

El intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, cuestionó la carta que el presidente Alberto Fernández le envió ayer a la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras por el conflicto derivado de los ataques de comunidades mapuches y aseguró que marca "un quiebre institucional muy fuerte".

"La presencia del Estado nacional es muy importante por la situación que vivimos acá", afirmó el jefe comunal en declaraciones a la prensa, luego que desde el Gobierno se mostraran ciertamente esquivos al envío de fuerzas federales para reforzar la seguridad después el miércoles fuera incendiado al parecer de manera intencional las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón, el más emblemático de la localidad de El Bolsón, que se suma a otro ataque contras las instalaciones de la oficina de Turismo y del campamento de Vialidad Provincial, camino al cerro Catedral, a unos 15 kilómetros del centro de Bariloche.

En todos los casos, los hechos fueron atribuidos a integrantes de comunidades mapuches. Sin embargo, para Gennuso se trata en todos los casos de un grupo minoritario, de manera que el problema no es de difícil solución si se lo toma en serio. "No es tan grave el problema si se lo aborda. Venimos reclamando que no se está abordando el problema en términos de Gobierno nacional. De acciones concretas y del diálogo que tienen que haber", indicó.

Y continuó: "El Gobierno nacional ha declamado que vienen por la vía del diálogo pero yo no veo que estén dialogando. No es un hecho que haya cientos de personas, es un grupito muy minúsculo".

Después de hacer la salvedad que la policía provincial actuó de manera correcta hasta el momento, incluso evitando varias tomas, lo que sucede en territorio nacional es atribución de las fuerzas federales, en consecuencia del Gobierno nacional. "El Estado nacional no hace nada por nosotros, nos deja solos y es un quiebre institucional muy fuerte. El ciudadano tiene que sentir que el Gobierno lo cuida. Esto puede llevar a que la gente quiera hacer Justicia por sí misma. Me parece que la carta es muy grave. Nosotros vemos que las fuerzas nacionales van a otros lugares", agregó, en referencia al envío de uniformados a Rosario y al Conurbano bonaerense.

"Nos sentimos abandonados más que indefensos. No es una cuestión tanto de defensa en términos de seguridad sino de acción política", concluyó Gennuso, quien además dijo que "quiero pensar que no actúan porque no saben qué hacer. No le encuentran la vuelta, pero pienso esto porque quiero pensar bien".