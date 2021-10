Feletti: "¿Los trabajadores no tienen derecho a tomarse un vinito en las Fiestas?"

Tras la polémica que generó la medida que establece por decreto el congelamiento de precios de 1.432 productos, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti manifestó que apuesta a asegurar una canasta básica alimentaria regulada para la población.

Cuestionado por los artículos contemplados, el ex diputado manifestó: "La política alimentaria no es arroz y fideos”. Y enfatizó: “¿Acaso los trabajadores no tienen derecho a celebrar las fiestas tomando un vinito?”.

La lista definida por el Gobierno incluye 42 variedades de vino, 4 de fernet, 23 de cerveza, 8 licores y espirituosas y 7 aperitivos con alcohol.

En la misma línea destacó que se trata de una lista 1.432 productos de los cuales 300 están observados por “5 ó 6 empresas”. Además, aclaró que la mitad del listado, el 46% de esos productos, están ofertados por 18 empresas. “No creo que nadie quiebre o ocurra una catástrofe por anclar una canasta básica ampliada para fin de año”, manifestó.

Acerca de los dichos de la oposición, Feletti declaró que "promover el desabastecimiento es un delito”, y aseguró que es el peligro del desabastecimiento. "La especulación es el peligro del desabastecimiento", sostuvo.

Por último, manifestó que almorzó con el ministro, Martín Guzmán, al que definió como “muy claro, y con ideas muy precisas”, y destacó que lo vio “muy comprometido con el país”. "Recibí pleno respaldo de Matías Kulfas, de Martín Guzmán, de Juan Manzur, el presidente de la nación (Alberto Fernández) y la vicepresidenta", concluyó.