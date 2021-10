Garro reclamó por la deuda a Kicillof y reafirmó los derechos por la Repu y el Teatro del Lago

Una enorme repercusión generó el mano a mano del gobernador Axel Kicillof con el diario EL DIA que hoy salió publicado en la edición impresa (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-10-22-2-19-0-video-kicillof-tenemos-que-pedir-por-mas-recursos-para-la-provincia--politica-y-economia-edicion-impresa). En la entrevista el funcionario tocó varios temas y fueron dos los que puntualmente llamaron la atención del intendente de La Plata Julio Garro.

El Jefe comunal utilizó hoy las redes sociales para salir al cruce de Kicillof, ya que dijo en relación a la República de los Niños que "quiero que vuelva a la Provincia" (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-10-22-2-7-0-quiero-que-la-republica-de-los-ninos-vuelva-a-la-provincia--politica-y-economia-edicion-impresa). Al respecto Garro sostuvo que “el Teatro del Lago y la República de los Niños son patrimonio de los platenses” y recordó: “En épocas de ‘gobiernos populares’ en la Repu los punteros cobraban entradas. Estaba en ruinas, pero con el esfuerzo de los vecinos la recuperamos: la mejoramos y le sumamos nuevas atracciones y servicios”.

El Teatro del Lago y la Rep. de los Niños son patrimonio de los PLATENSES. En épocas de "gobiernos populares" en la Repu los punteros cobraban entradas. Estaba en ruinas, pero con el esfuerzo de los vecinos la recuperamos: la mejoramos y le sumamos nuevas atracciones y servicios. — Julio Garro (@JulioGarro) October 22, 2021

También le respondió por la frase del Gobernador sobre que "la Ciudad está destruida". Al respecto el intendente aseguró que “me siento anfitrión y por eso me animo a contarles un poco de nuestra historia. Hace pocos años sufrimos la peor tragedia colectiva como consecuencia de la improvisación y la falta de inversión. Por eso centramos nuestros esfuerzos en hacer grandes obras. También sumamos servicios como el SAME. Entendimos que no podíamos tener una sola ambulancia para toda la Ciudad”.

Además el mandatario local agregó que “hoy la realidad es otra. Por eso, nos podemos encargar de revertir el atraso en infraestructura de más de 25 años”, y en ese sentido valoró: “Ya hicimos 1500 calles, pusimos 1250 cámaras y vamos a seguir”.

Frente a ese contexto, y como en la nota de EL DIA Kicillof pidió más recursos para la Provincia, Garro anticipó que “la próxima semana iniciaré una demanda judicial para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires salde la deuda de $1.133.000.777 de capitalidad (más intereses) que tiene con todos los platenses”; y manifestó que ese fondo se utilizará para “hacer todas las calles y veredas nuevas” de modo tal de seguir mejorando la infraestructura en la ciudad.

La próxima semana iniciaré una demanda judicial para que @BAProvincia salde la deuda de $1.133.000.777 de capitalidad (más intereses) que tiene con todos los platenses. "Queremos hacer todas las calles y veredas nuevas". — Julio Garro (@JulioGarro) October 22, 2021

“Hay mucha gente que estos últimos años eligió nuestra ciudad para vivir. Algunos de manera definitiva y otros solo de forma provisoria. Les agradecemos cada una de las muestras de cariño y deseamos que la disfruten cada día”, indicó el Jefe Comunal durante su publicación.

Por su parte, el diputado bonaerense por La Plata Daniel Lipovetzky, de Juntos por el Cambio, también usó Twitter para expresarse en torno a las declaraciones del Gobernador por la República de los Niños. En ese sentido escribió: "La Repu fue, es y será de los platenses. #ConLaRepuNo". Y agregó: "Otra vez @Kicillofok intenta apropiarse del patrimonio platense, que tanto nos costó recuperar tras años de desidia. Si tanto le interesa la ciudad haga su aporte para que #LaPlata cuente con lo básico y elemental que hoy son un desastre: agua y seguridad. #LaRepuNoSeToca".