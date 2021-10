Actividad deportiva: cómo prevenir las lesiones

Para muchas personas, los días de cuarentena y confinamiento producto de la pandemia del coronavirus han resultado un buen momento para comenzar a hacer actividad física. En parte como manera de contrarrestar el sedentarismo de pasar todo el día en casa, pero también como manera de liberar las tensiones provocadas por la situación y reducir los niveles de ansiedad.

Sin embargo, para otras personas, tener que estar en casa - aunque hayan podido adaptar ligeramente sus rutinas - habrá supuesto un retroceso en su entrenamiento y quizás hayan visto como algunos de sus logros en la forma física se han ido perdiendo. La pregunta es si la denominada “memoria muscular” puede ayudarnos a recuperarnos antes y cuánto se puede tardar en recuperar la forma física una vez que volvamos a la normalidad.

Lógicamente que esto dependerá, en parte, de nuestro hábito de entrenamiento, de cuánto entrenemos estos días y de cuánto tiempo tardemos en volver a una rutina normal. Habitualmente se dice que aunque perdamos masa muscular por dejar de entrenar, en cuanto volvamos a entrenar la recuperaremos.

Por lo tanto deberíamos hacerlo a una velocidad mucho mayor de lo que ganamos músculos la primera vez que empezamos a ejercitarnos. Esto se debería a lo que se conoce como “memoria muscular”.

DE QUÉ SE TRATA

Hace muchos años, se tendía a pensar que los músculos que se atrofiaban, ya sea como consecuencia de su desuso o de una lesión, no volvían a recuperarse nunca. Sin embargo, hoy se sabe que esto no es así, gracias al concepto de la memoria muscular.

Se trata de aquella memoria que “tienen” nuestros músculos, es decir, aquella capacidad que nos permite repetir movimientos más fácilmente cuando ya los hemos realizado anteriormente.

Consultado por EL DIA, el kinesiólogo de Gimnasia y Esgrima La Plata, docente y Director de Mep Sport, Jorge Murua, brindó su punto de vista con respecto a la memoria muscular: “Hay gente que no cree en la memoria muscular, yo digo que si, porque la estructura muscular, el control motor de alguien que ha tenido una vida deportiva importante, no es la mismo que el sedentario. Por eso creo que es más importante recuperar a un paciente que hace actividad física, que a alguien sin ella”.

Y agregó: “Si bien hay artículos que no comparten esto, por la experiencia puedo decir que si, la memoria muscular hace que tenga una recuperación de lesiones sufridas más rápidas, justamente porque tiene memoria, nutrición básica y una fisiología preparada para tal. Por eso cuando le das estímulos, arranca más rápido”.

Alerta, lesión muscular. Fueron las más frecuentes pospandemia / jcomp, Freepik

CUÁLES SON LAS LESIONES MÁS COMUNES

Si bien como dijimos los músculos que han sido entrenados en el pasado, desarrollan una memoria molecular del ejercicio que perdura durante la inactividad y, una vez que empezamos a entrenar de nuevo, esta “memoria muscular” podría acelerar el proceso mediante el que recuperamos nuestra anterior fuerza muscular y talla, no debemos pasar por alto las lesiones que nos puede provocar si no encaramos de buena forma este regreso.

Por esto el profesional Jorge Murua señala: “Las lesiones más frecuentes que hemos observado post pandemia son las lesiones musculares; aparecieron muchas lesiones –diría con un término nuevo- que los médicos ecografistas utilizan que es la ‘sobrecarga muscular’, es decir una lesión muscular, que sin llegar a ser una lesión aguda, con sangrado y demás, es un músculo que se desmatiza, un músculo que tiene dolor, que hay que recuperarlo”.

Asimismo también detalla: “Esta sobrecarga se ha visto tanto en deportistas profesionales en el retorno pos pandemia a los entrenamientos, como los amateur. Acá me gustaría hacer un paréntesis: la pandemia ha dejado muchísimas secuelas que cada día vamos descubriendo, muchas secuelas que tienen que ver con la kinesiología”, reveló.

“Por ejemplo, hay personas que nunca hicieron nada en su vida y en la pandemia se pusieron hacer actividad física y lamentablemente mirando el Instagram, o mirando algunos de esos personajes que vendían ejercicios por otros medios, y obviamente esta gente vende un modelo de actividad física estándar”, apuntó Murua en relación a quienes hicieron por primera vez alguna actividad física mirando redes sociales.

Y añadió : “Entonces la gente que nunca había hecho nada y se puso hacer actividad física, y le explotaron las articulaciones, la musculatura a tal punto, que siempre digo que tengo una paciente de 72 años con diagnóstico de pubalgia, cosa que nunca vi en 30 años de profesión, pero en realidad era un dolor en la cadera porque se había puesto a hacer ejercicio por Internet, más zumba, más otras cosas”.

También contó lesiones de quienes continuaron entrenando, pero sin las recomendaciones adecuadas: “Después tenés el que venía entrenando y paró la actividad y dejó de hacerla, y cuando volvió a hacer ejercicio a los mismos niveles de exigencia de antes, lo cual no estaba preparado porque el cuerpo en reposo pierde un montón de cualidades físicas, entonces volvieron las lesiones a partir del retorno a la actividad después de la pandemia”.

“También tenemos al que no pudo parar -agrega-, al que nosotros denominamos ‘vigorexico’, que es aquel que no puede dejar de hacer actividad física, que por ejemplo durante la pandemia corrió alrededor de la mesa de la cocina o de la pileta del jardín, entonces aparecieron pacientes con dolor en los tendones, en las articulaciones porque corrían siempre para el mismo lado y en espacios cerrados, en un piso no adecuado, con un calzado tampoco el más indicado. Entonces -define- la pandemia nos ha dejado un montón de lesiones, las más comunes te podría decir que son las lesiones musculares y algunas tensiones, pero más que nada musculares”.

CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES

Para evitar en este caso lesiones en el retorno a la actividad física, Murua expresa: “La prevención es fundamental, la kinefilaxia. Es decir nosotros necesitamos tener músculos en condiciones para la actividad que queremos desarrollar, de nada sirve que yo vaya al gimnasio y me mate teniendo un músculo fuerte si no es flexible, entonces tengo que tener un músculo flexible, toda una cadena muscular flexible, un músculo en condiciones y tener en cuenta la calidad del estimulo”.

Y explica: “Yo no puedo hacer todos los días la misma actividad física del mismo estimulo, en cuanto a carga porque ese músculo va a entrar en fatiga y cuando entra en fatiga, queda expuesto a la lesión. Entonces ante estas recomendaciones tenemos que tener en cuenta las pausas como algo importante como periodo de recuperación, o la variabilidad del estimulo. Eso me va a evitar prevenir lesiones musculares, y sobretodo algunos ejercicios excéntricos que por lo general los músculos se lesionan en un mecanismo excéntrico, entones si se trabaja, en ese estilo de contracción, se puede prevenir”.

Mientras, señala que “para los runners o quienes les gusta correr: es importante la activación de los grupos musculares, la movilización articular general, de caderas, redílos, robillos de cintura. Es decir, una buena entrada en calor, que tenga mayor rendimiento y más comodidad a la hora de desarrollar la actividad. Son un montón de factores que uno tiene que tener en cuenta para prevenir”.

QUÉ HACER EN CASO DE UNA LESIÓN MUSCULAR

Murua en este caso apunta a no esperar mucho tiempo y si o si tratarlo dentro del lapso de 24 a 48 horas: “Si se esa sospecha de lesión muscular tiene que ser tratada de forma rápida, porque si te quedás con la lesión, el cuerpo va a reparar todo lo que rompa, va a ser una cicatriz”

Y además añade: “Pero si yo tengo un deportista profesional, por ejemplo en Gimnasia, que se lesiona y yo le digo no hagas absolutamente nada por tres semanas, se va a cicatrizar solo. Primero que voy a tener una cicatriz viciosa, que va a ser una cicatriz fibrosa que va a hacer que músculo pierda flexibilidad, elongación, fuerza. O sea que cada vez que quiera exigir ese músculo va a tener como un nudo en un elástico. Está comprobado científicamente que si estimulas un músculo con ejercicio, el cuerpo tiene la capacidad de regenerar tejido muscular, y genera una cicatriz más parecida a la fibra muscular”.

“Uno como kinesiólogo puede ayudarlo con varias cuestiones, con varios agentes físicos, hay algunos protocolos que utilizamos con microelectrones, que es algo que hago yo que se llama ´Met Sport´, que donde atacamos la zona de la lesión para en modular un poco la inflamación, trabajar sobre el sangrado, llevar un algoritmo sobre la lesión muscular”, contó.

Por último señala que es importante quedar en mano de un kinesiólogo de forma rápida, para que de a poco vayan trabajando la flexibilidad, la fuerza. Eliminar el hematoma y evitar que ese muscular no pierda sus cualidades físicas.