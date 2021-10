Vulnerables: de madrugada, jubilados a merced del delito

Por su condición biológica y social, las personas de la tercera edad son más vulnerables al entorno hostil. Mucho más cuando se habla de la delincuencia. Ayer, por la madrugada, hubo dos hechos realmente muy graves en La Plata, uno ocurrido en el barrio La Loma, donde atacaron a la mamá del ex preparador físico de Estudiantes, Guillermo Cinquetti, y otro en la zona de Plaza Yrigoyen.

En ambos casos, la metodología empleada por los ladrones fue similar: previo encontrar un “punto débil” por donde franquear el acceso a las propiedades, sorprendieron a las víctimas cuando dormían, las redujeron y le dieron vuelta la casa.

Por eso no se descarta que se trate de la misma banda de forajidos, que ahora es intensamente buscada por la Policía a través del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas. Se sospecha que se desplazaba en algún vehículo u otro medio de transporte.

Del reporte oficial, se desprende que al menos los damnificados no habrían sufrido consecuencias físicas por los asaltos. Aunque el susto que se pegaron fue grande y las secuelas psicológicas, de acuerdo a lo que siempre marcan los especialistas, pueden ser peligrosas.

MALTRATOS

En el robo registrado en la calle 59 entre 21 y 22, que sería el segundo de esta saga de violencia, los delincuentes no ocultaron que tenían armas de fuego.

Las fuentes consultadas por este diario hablaron de maltratos y amenazas hacia los dueños del inmueble.

También de la sustracción de distintas pertenencias de valor y varios destrozos.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana cuando un hombre de 80 años, identificado por la Policía como Manuel López , descansaba junto a su esposa.

Al parecer, según se desprende del análisis de los movimientos de los asaltantes, estos entraron a la finca por una puerta trasera, tras romper una reja y una cerradura.

Acto seguido, redujeron a la pareja, y les hicieron saber de las razones de su presencia en el lugar.

Los atacantes se movieron con absoluta comodidad, logrando alzarse con dinero en efectivo, cuya cantidad no trascendió, joyas y objetos de valor, entre estos computadoras. También se llevaron las llaves de la vivienda.

“Es gente grande que no se puede defender. Esto da bronca e impotencia. A mi me robaron hace un mes y en la esquina robaron una mueblería, aprovecharon que no había nadie y se llevaron todo”, sostuvo un vecino de López.

Por esos antecedentes recientes, señaló que “acá en el barrio pensamos que hay alguien que ficha a la gente y la marca, es una zona muy peligrosa”.

“Tuve que levantar una pared, porque a mi casa también entraron y me robaron”, agregó indignado.

En el transcurso del domingo, en medio de la conmoción familiar y las instrucciones de la Justicia, persona de Policía Científica realizó distintos trabajos en la escena del asalto en busca de rastros de sus autores.

En tanto, en la cuadra los frentistas comentaban lo sucedido y manifestaban su preocupación por la creciente inseguridad, que no les da respiro.

Al voleo, o estudiados

Más allá de las conjeturas de los vecinos, muchos de los cuales insisten en que “alguien marca a las víctimas y le pasa los datos a los chorros”, el hecho de que hayan ingresado a la vivienda, a sabiendas de que sus propietarios estaban adentro o era muy probable que estuviesen, refleja dos situaciones distintas, pero igualmente de preocupantes: o los delincuentes son verdaderos inconscientes, que se arriesgan a que su plan pudiera salirles mal, por una alarma, un grito o cualquier otra circunstancia, o en serio tenían información de quienes eran las víctimas y lo fácil que les resultaría sacárselas del medio.

Por el hecho, tomó intervención personal de la comisaría quinta, en una causa caratulada como “robo”, con conocimiento de las autoridades de la UFI de Autores Ignorados N° 9 del Departamento judicial de nuestra ciudad.

Se investiga si los delincuentes actuaron al voleo o si tenían datos de las víctimas

En 59, 21 y 22, los ladrones habrían entrado a la casa después de romper una puerta trasera