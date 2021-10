La pelea Lanata vs. Longobardi recrudeció y uno de los conductores renunciaría a la radio

La relación entre Jorge Lanata y Marcelo Longobardi se rompió meses atrás cuando -como contaron públicamente los propios protagonistas- se disputaron y tuvieron diferencias por el famoso "pase" entre los programas que ambos lideran en Radio Mitre.

Tras el encontronazo, el pase dejó de realizarse y no hubo más contacto "al aire" entre las dos principales figuras de la emisora. Si bien se quebró el vínculo, los conductores seguían conviviendo en la 790.

El comienzo de esta semana los oyentes de Cada Mañana se vieron sorprendidos ante la ausencia de Longobardi, que cada vez que se ausenta, lo anuncia con anterioridad como cada vez que se toma vacaciones.

Al parecer, y según contó la periodista de espectáculos Laura Ubfal, "Longo" habría presentado la renuncia en la últimas horas a la emisora de calle Mansilla. ¿El motivo? Las declaraciones que el último viernes realizó Jorge Lanata habrían sido la gota que rebalsó el vaso y motivó a Longobardi a poner un "ultimátum" antes las autoridades de Mitre.

"Yo voy de 10 a 14, no puedo llegar a las 14, si lo hago no hay programa. Tengo que llegar a la hora que tengo que llegar. Y sí, tuve una diferencia con Longobardi por el tema de las entregas. Yo un día hice silencio porque, en realidad, le avisé antes que si al otro día seguía pasando lo mismo iba a hacer silencio, lo hice y él se ofendió. Lo que digo es que cuando vos no respetás el tiempo de los demás, le estás cagando su tiempo", dijo Lanata en un reportaje concedido a Infobae.