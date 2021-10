Advierten que los casos seguirán en alza pero de manera más lenta

El médico clínico y asesor presidencial Luis Cámera dijo ayer que la suba de casos positivos de coronavirus será “lento” y “sostenido en el tiempo”, aunque para esto destacó la importancia de la vacunación en niñas y niños como también mantener los estándares de cuidados.

“La suba de casos va a ser un ascenso lento pero a lo mejor sostenido en el tiempo y eso depende con qué velocidad nos vacunamos”, dijo Cámera, y resaltó la importancia de la vacunación de “los niños, de tres años en adelante” y “el cuidado que tiene que tener la gente”.

Sobre los cuidados, el médico clínico se mostró preocupado. “El no uso de barbijos al aire libre es para las personas que están en su burbuja, sus conocidos, las personas que están solas; pero cuando las personas contactan con otras tienen que usar barbijo”, indicó. Y continuó: “No se respetan prácticamente los aforos. Lo hemos visto en múltiples imágenes: cuando hay una concentración uno de cada tres no usa el barbijo. Tenemos que tratar que el virus no circule”. Al ser consultado sobre si las vacunas generan inmunización frente a la variante Delta, respondió: “No cabe duda que sirven. Tal vez un poquito menos, hay una cierta duda. Por eso ya se está hablando de tener que suplementar de alguna manera”.

Este martes, como informó este diario oportunamente, la ministra de Salud Carla Vizzotti anunció que se comenzará a avanzar con la aplicación de terceras dosis de Sinopharm para mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas. En este sentido, el asesor presidencial desarrolló: “Hemos visto que los pacientes con trasplantes, con enfermedades oncológicas muy graves la inmunidad no es la misma. Por lo tanto, esta tercer dosis que se va a dar como para completar el tratamiento”. Y concluyó: “La variante Delta no va a ser un impacto tremendo, pero es el virus que se va a quedar. Entonces los estándares de cuidado los tenemos que mantener por varios meses”.

LOS CASOS DEL DÍA

A todo esto, otras 28 personas murieron y 1.589 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 115.916 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.286.074 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó ayer el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó además que son 627 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 36,3% en el país y del 42,5% en el Área Metropolitana Buenos Aires. Según el Monitor Público de Vacunación, en tanto, el total de inoculados asciende a 59.565.155, de los cuales 33.760.085 recibieron una dosis y 25.800.784 las dos.