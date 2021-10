Sin dólares: en la industria local temen por algunos insumos

También la industria local recibe el impacto de las restricciones a las importaciones. En el polo petroquímico y, sobre todo en las plantas de fabricación de bienes de capital, los procesos productivos se complican por la falta de insumos que llegan de afuera y que por la escasez de dólares para su compra no ingresan al país.

Hugo Timossi es el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata -UIGLP-. Ocupa ese lugar institucional que nuclea a distintas firmas de la Región por la empresa Inoxpla Ingeniería, dedicada a la elaboración de equipos de criogenia y de caldería en metales especiales y es, dentro del rubro, una de las principales proveedoras de los establecimientos petroquímicos de la Región. En ese caso se les dificulta la fabricación de intercambiadores de acero inoxidable que le encargan plantas nucleares. Las piezas se conforman con un tipo de caño que no se fabrica en el país y por las trabas en las importaciones cuesta conseguirlo.

Además de la escasez de dólares el gobierno nacional alargó los plazos de autorización para las licencias de importación no automáticas, y la medida funciona como una traba más para el ingreso de mercadería al país.

“Hay muchas empresas con ese tipo de problemas -indicó el dirigente industrial-. El Estado debería manejarse de una forma inteligente y no poner a todos los sectores en la misma ventanilla; los que producimos siempre necesitamos materia prima o algún insumo que es importado. Hay muchas cosas que no se fabrican en el país y no pueden tener las mismas imposiciones alguien que quiere comprar un celular de última generación que aquellos que producen bienes de capital”.

Las restricciones para la adquisición de divisas repercuten, se sabe, en la industria de neumáticos, autopartes, algunas piezas necesarias para la electrónica y placas de memoria ram. A ese hecho hay que agregarle una baja generalizada en la producción a nivel mundial y en especial en China, de donde proviene un gran número de productos que utiliza la industria nacional.

En el complejo de industrias petroquímicas, distribuidas entre Berisso y Ensenada, motor de la actividad económica de la Región, se requiere, en varias plantas, de materia prima importada que, de no contar con eso podría pararse la producción.

Según señaló Timossi, frente a la preocupación por el impacto de faltantes en la producción se llevan adelante tratativas, desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, con las autoridades nacionales. “Necesitamos que contemplen a los sectores productivos”, resaltó.

Desde Madexa, el industrial Diego Príncipi, titular, asimismo de CALPO (la Cámara La Plata Oeste), precisó que “el 65 por ciento de la estructura de costos está dolarizada”. Por otra parte, las mayores dificultades que advierten en ese establecimiento de la planta industrial Area Productiva -Abasto- se relacionan con los fletes internacionales, muy encarecidos a partir de la pandemia y con escasez de servicios.

Príncipi, no obstante, subrayó que los proveedores “hasta ahora no nos han manifestado tener problemas y por otra parte nosotros tomamos previsiones y tenemos suficiente stock, pero sabemos que hay piezas que comenzaron a escasear porque disminuyó la producción en China, lo que también genera un incremento en los costos”.

Desde hace meses se quejan por problemas similares en el comercio de repuestos de automotores y en las casas de venta de neumáticos.

En el caso de las gomerías las faltantes son porque, aunque existen tres marcas de fabricación nacional, se requieren de insumos que se importan. Las cubiertas que se producen en el exterior y que son las que llevan numerosos modelos de media y alta gama directamente son muy difíciles de conseguir.