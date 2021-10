Se multiplican los reclamos por el agua marrón en distintos puntos de la ciudad

El combo calor y canillas secas, o agua marrón, se reitera en los últimos días con las altas temperaturas y en distintos barrios de La Plata, principalmente en Hipódromo, La Loma y barrio Norte, los vecinos explotan de la bronca.

De acuerdo a los testimonios de lectores que se comunicaron al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896), vecinos aseguran que el agua empezó a salir marrón desde la jornada de ayer a de las canillas de calle 32 entre 12 y 13. "Es un asco, pasan las horas y el agua continúa saliendo color marrón", aseguraron.

Por otro lado, en la zona de 35 y 117 se quejaron porque además de tener "poca presión", el agua también sale sucia. "Así está saliendo el agua en el barrio. Cuando no hay muy poca presión el agua sale así", aseguró uno de los frentistas.

Asimismo todos coincidieron no tener respuestas de la empresa que brinda el servicio. Incluso también se supo que diferentes zonas no cuentan con agua. "Hace 6 días que estamos sin agua en el barrio. Absa me da un numero de reclamo que no sirve para nada", afirmó una vecina que vive en la calle 26 y 42.

Desde City Bell, Andrea Sillamoni, que vive en la calle 24 entre 476 y 477 manifestó que "desde las 8 de esta mañana que el agua ya estaba cortada. En lo que va del 2021 llevo hechos 45 reclamos, todos sin respuestas".

"Los vecinos de 8 y 61, directamente nos cortaron el suministro de agua. Ya el martes pasado ocurrió lo mismo (desde Absa dijeron problemas planta Punta Lara) y luego volvió pero con una presión mínima que no permite que suba a los tanques (vacíos), no se puede usar lavarropas, etc. Y hoy sábado cortan el agua y no nos atiende nadie desde Absa", expresó otro frentista desde Plaza Rocha.