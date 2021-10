No era tan difícil... ¿Facebook volvió a funcionar con el método de reenchufar los servidores?

Al final, la solución para que Facebook, WhatsApp e Instagram volvieran a funcionar no fue tan complicada. Luego de que las redes y el sistema de mensajería permanecieran durante varias horas caídos, llegó el alivio y volvieron a "vivir" gracias a un método tan antiguo como sencillo: el reseteo.

Lo cierto es que ayer, y luego de más de cuatro horas sin los servicios, Facebook envió un equipo especial para trabajar en su central de Santa Clara, California, para reiniciar sus servidores de forma manual y poder volver a funcionar junto a las aplicaciones que integran su grupo.

A esa altura no se había identificado la raíz del problema que causó la caída a nivel mundial, pero se descartaba un ciberataque porque no sería posible que afecte a tantos servicios al mismo tiempo. Es por ello que la hipótesis que más resonó fue un problema de mala configuración en las oficinas del grupo de Mark Zuckerberg y la solución era simplemente con una actualización de este tipo.

El portavoz de Facebook, Andy Stone, en medio del caos había publicado en Twitter: “Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible, y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”.

También la prensa se hizo eco de las fallas y la periodista Sheera Frenkel de "The New York Times" informó en su cuenta de la misma plataforma que los trabajadores de la compañía de Zuckerberg no pudieron entrar a las oficinas de Santa Clara durante la mañana por una falla en el lector de credenciales. Todo indica que con un simple reseteo de los servicios los problemas fueron solucionados y el "caos" mundial se desactivó.

Cabe destacar que anoche Facebook indicó en un comunicado (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-10-5-7-20-0-facebook-salio-a-dar-la-cara-que-dijo-sobre-la-caida-global-informacion-general) que la interrupción mayor de sus redes y servicios de mensajería fue causada por un "cambio de configuración defectuoso" de sus servidores, que impidió a los usuarios acceder a la plataforma, Instagram, WhatsApp o Messenger durante unas siete horas. "Las personas y empresas en el mundo dependen de nosotros para seguir conectadas", aseguró el grupo, que hasta el momento era prácticamente silencioso respecto al excepcional incidente. "Presentamos nuestras disculpas a quienes resultaron afectados", agregó Facebook, en referencia a posiblemente miles de millones de personas en el mundo, según diversos expertos en ciberseguridad.