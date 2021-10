Jubilada platense denuncia que le vaciaron cuenta del Bapro y le "gastaron" más de un millón de pesos

Una jubilada platense denunció públicamente el robo de todos sus ahorros en las dos cuentas que -actualmente- tiene en el banco Provincia de 66 y 137. Según detalló, su tarjeta de débito se encuentra sin fondos, mientras que en el resumen del Home Banking figuran gastos que ella no realizó hace casi dos años.

Ante este panorama, ya presentó una nota firmada a las autoridades bancarias de esa sucursal en donde exactamente señala un faltante de 941.434,85 pesos. En caso de no tener respuesta, acudirá a la justicia en las próximas horas.

En contacto con EL DIA, la hija de la damnificada brindó detalles de este dramático momento que vive su familia: "Todo empezó porque mamá no pudo realizar una pequeña compra en el supermercado. Le figuraba sin fondos, y eso nos pareció raro ya que ella cuenta con dos jubilaciones y no suele hacer grandes gastos", contó.

Y continuó: "A partir de fuimos a la sucursal de Los Hornos, donde esperamos más de dos horas. Una vez que fuimos atendidas pedimos el resumen de cuentas, que dicho sea de paso se negaron a entregarnos impreso el saldo histórico que solicitamos", señaló.

Una vez que pudieron activar el Home Banking, la hija de la jubilada quedó atónita cuando se dio cuenta los gastos realizados y que no eran de su mamá: "Habían transferencias de Mercado Libre, entradas para ir a eventos de espectáculos, muchas carga de nafta, comida, shopping, entre otras tantas cosas que aún estamos recabando información ya que en los datos que figuran en los resúmenes de HomeBanking, no todos detallan ni visualizan los lugares donde se realizó el débito o extracción".

Lógicamente esto despertó el enojo e indignación de la familia que en primer lugar creyó que se trataba de una "tarjeta clonada", algo que también consultó con el banco, aunque desde la entidad no le brindaron nada exacto. "Ellos dicen van a investigar, pero me cuesta creer que no tengan un control de los movimientos electrónicos. Resulta que hora cualquiera lo puede tener, es un peligro y le puede pasar a otra persona".

Por último sostuvo: "Deben haber varias personas perjudicadas con esta modalidad, pero ahora queremos que le devuelvan la plata a mi mamá. Es mucho dinero, son todos sus ahorros y de ser posible iremos a la justicia".