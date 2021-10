ABSA le reclama una deuda de un año, pero nunca tuvo el servicio de agua

Lo habitual es que los usuarios o contribuyentes puedan molestarse cuando la boleta de algún servicio o impuesto llegan con aumentos. Pero que llegue una factura por un servicio que no se brinda y encima reclamando una deuda de un año pareciera ser demasiado.

Es lo que sucedió a Silvia, vecina de la zona de 134 y 420, en Villa Elisa. En su casa recibió una boleta de ABSA en la que le informan la existencia de una deuda por $10.477 debido a que desde septiembre de 2020 no abonaba ninguna factura.

Pero Silvia, al igual que todos los vecinos de ese sector, no cuenta con el servicio de agua corriente, ni de cloacas. Y no porque no lo quiera, sino porque no están disponibles. "Si por lo menos tuviéramos agua la aprovecharía, pero no acá no tenemos. El agua es de pozo", le contó a eldia.com.

Ayer, apenas recibió la boleta, fue a hacer el reclamo en la oficina de ABSA en City Bell. "Suerte que por lo menos me mandaron la factura, porque si no capaz seguía acumulando deuda", dijo con cierta ironía.

La respuesta que recibió fue "tengo el servicio dado de alta porque ABSA es una empresa de servicios que puede automáticamente darte de alta si un caño de agua pasa por el frente de tu casa, quieras o no el servicio". Sin embargo, este no es el caso, según dijo, porque "verificaron que no tenía un caño enfrente de mi casa, por lo que teóricamente se me va dar de baja el servicio".

"Vos no tenés deuda de nada y te cargan de esto y lo otro", se quejó. Ahora debe esperar "un email, para luego volver a ir a ABSA y retirar la cuenta corriente en cero". Pero así como le sucedió a ella "no sé si hay otros vecinos en esta misma situación".

"Voy esperar unos 15 días y si no llega el email de la baja me busco un abogado. Veremos que pasa. Pero la verdad molesta bastante. Todos necesitamos dinero, más no hacemos cosas como esas, joder a la gente", agregó.