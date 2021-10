Pérsico habló de un Gobierno de 20 años y lo salieron a cruzar

“Necesitamos 20 años. Y yo lo digo más brutal. Creo que esta democracia de la alternancia no camina. Quiero construir una democracia donde el movimiento popular gobierne 20 años en la Argentina. Quiero construir una democracia que nosotros podamos dar vuelta la historia, no dar vuelta lo que hizo Macri. Lo que hizo Macri lo vamos a dar vuelta pero necesitamos que Alberto siga 8 años y si no que le entregue también la cinta a otro compañero. Seguir una escalera ascendente que me prometió Néstor que íbamos a hacer. Esa es la tarea, compañeros, de cada uno de ustedes”. Emilio Pérsico, funcionario nacional y uno de los líderes del Movimiento Evita, lanzó esa definición polémica durante el acto que organizaron los movimientos sociales que concluyó con un mensaje del presidente Alberto Fernández. Y la oposición no tardó mucho en salir a cruzarlo.

“Esta es la confesión de que no los convoca la democracia, lo que quieren es un sistema que les permita perpetuarse y para eso necesitan seguir fabricando y sometiendo a los pobres”, afirmó el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. En tanto, Maricel Etchecoin, candidata a diputada provincial del mismo espacio, consideró que “Pérsico elige desconocer la importancia de las instituciones y las reglas fundamentales de la democracia. A mediano y largo plazo, esa idea de democracia a gusto de quien la ejerce pasa a ser una ficción de una parte de la dirigencia para perpetuarse en el poder. Venezuela”.

“Néstor decía que necesitábamos 20 años, ¿no? Para consolidar un modelo. Que esta Argentina va de tumbo en tumbo, de un lado para otro. Nosotros construimos un hospital y viene otro y no le pone los insumos. Nosotros construimos una Universidad y viene el otro y lo destruye. Así es muy difícil”, justificó Pérsico su pedido de 20 años de gobierno peronista.

Quien salió a defender a Pérsico fue Juan Grabois, quien declaró: “Se enojan con Pérsico pero les encanta Ángela Merkel que gobierna Alemania hace 16 años. La cuestión de fondo es que el poder real solo admite gobiernos débiles para seguir manejando los piolines sin poner nunca la cara”.

Otra de las críticas de la oposición llegó de la mano del ex funcionario macrista, Pablo Avelluto. “¿Te preguntás para qué sirve tu voto? Para ser libre y no esclavo de un fascista como Pérsico, por ejemplo”, escribió en sus redes sociales.

“Impunes. Mentirosos. Patéticos. Hipócritas. Incompetentes. Todo eso son Alberto Fernández y su gobierno. En noviembre, que sea colosal”, sumó Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires.

Las declaraciones de Pérsico se produjeron durante un plenario de las organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos, del que participó el Presidente y la candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz.