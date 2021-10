Nueva Alianza se consolida con una tarea clave en la zona Oeste

La Asociación Nueva Alianza (38 y 155) no para de crecer, aún con las dificultades que trajo la pandemia. Leandro Tarabini y Pablo “El Flaco” Cultreras recibieron a este diario con un amplio panorama sobre la situación actual, las actividades del club y los sueños de expansión.

Leandro Tarabini fue jugador del club desde 1999. Tras ese paso, cruzó la línea de cal y se mantuvo muy cerca, ya como entrenador del equipo de primera división. La experiencia terminó pero el club siguió formando parte de su vida, ahora como integrante del cuerpo dirigencial: llegó a tomar las riendas de la presidencia, en gestión con Sebastián Gatti, otro de los directivos del Club.

Pablo “El Flaco” Cultreras también fue jugador. Pasó toda su vida en el club, a partir de 1985, cuando todavía no habían adquirido el predio que se sitúa en la zona de encuentro entre San Carlos y Melchor Romero. Se retiró casi 20 años después de la categoría mayor.

Ambos coincidieron en que el rol de la institución en el barrio es fundamental, tanto en el aspecto social como deportivo.

Tarabini comentó que el balance del año en pandemia fue muy bueno, teniendo en cuenta todo lo que vivió el país.

“Gastos tenemos, como todos los clubes, de servicio y de mantenimiento”, detalló.

A Nueva Alianza actualmente concurren alrededor de 600 chicos y chicas, a los que se le suman sus familiares durante los fines de semana.

Durante la pandemia no fue fácil sobrevivir pero con una cuota de supervivencia, como la llaman, y mucho apoyo de los socios pudieron llevar adelante una gestión que saldó deudas, aunque no se logró invertir en infraestructura.

Con la finalidad de acercar a los chicos y animar a las familias a que los lleven, la cuota que se pagó en estos meses fue de un 60% del total.

También se dispone de un sistema de becas por categorías y los hermanos que asisten tienen descuentos.

las actividades

Las principales actividades que hoy se pueden encontrar son hockey femenino desde los 5 años hasta la Primera, quienes participan en la Liga Social, fútbol masculino desde los 5 hasta los 45 y fútbol femenino.

Durante la época de confinamiento por el coronavirus -contó el presidente de la entidad-, no pudieron sumar nuevas propuestas pero sí lograron mantener las que tenían por medio de la virtualidad y el pago de la cuota de socios.

En esa línea, desde el Club se destacó que en los últimos años se ha notado un crecimiento sostenido. La curva positiva los dejó al límite en cuanto a la capacidad de la infraestructura para recibir a los asociados.

Con la pandemia pudieron lograr dos objetivos: finalizar el confinamiento sin deudas gracias a la gestión y aumentar la cantidad de socios. “Algo que no es poca cosa”, reflexionó Tarabini.

Es por esto que lo que más necesitan ahora es ayuda con materiales para poder invertir en el predio y alargar el crecimiento deportivo.

En los meses más duros Nueva Alianza pudo colaborar con los vecinos y socios repartiendo alimentos.

“En un momento se nos desbordó por la cantidad de gente que se acercó”, contó el dirigente.

Nueva Alianza se consolidó así con un rol central como institución de la localidad de San Carlos.

Las puertas -aseguraron desde el Club- siempre están abiertas para recibir a todas las personas que necesitan contención.

Uno de los problemas sociales que aqueja en cualquier lugar, sin importar su ubicación, es la violencia y los consumos problemáticos.

Con respecto a la violencia, Tarabini analizó que “en el barrio hay bastante pero el club atiende esas necesidades. Los chicos participan y las puertas están abiertas”, comentó el presidente del club.

“Nueva Alianza tiene una acción social importante, pero tampoco escapa a la realidad que estamos viviendo”, aclaró el directivo.

Como en todas las instituciones, la dirigencia de Nueva Alianza se enfoca a diario en la cobertura de necesidades.

En ese renglón aparece todo lo vinculado con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura aplicada a la práctica de deportes en este caso.

“La parte de alambrados y materiales de construcción se requiere y se necesita para seguir creciendo. Esto teniendo en cuenta la cantidad de gente que se acerca al club”, apuntó Tarabini.

A la vez, las facturas de servicios públicos también están en la agenda de prioridades para la gestión de los clubes.

En sintonía con una iniciativa que se extiende en otros barrios y localidades, en Nueva Alianza plantean la necesidad de obtener apoyo oficial para lograr una disminución en esa inversión.

De ese modo, buscan que los recursos se puedan dirigir a las actividades deportivas.

la vuelta tras varios años

Pablo Cultreras, por su parte, volvió a esas canchas quince años después de haberse retirado de la categoría adultos. “Llegué al Club en 1985 y al predio lo compramos en 1987”, dijo y recordó que “desde esa época estoy”.

Desde aquellos años, “pasé por infantiles, juveniles y mayores. Me retiré en 2003 como jugador y me acerqué hace dos o tres años a ver la categoría senior, donde juegan muchos amigos y compañeros míos”, repasó.

Por todo ese recorrido, tiene una visión más alejada de lo que ocurrió en este tiempo y se alegró de decir: “El Club avanzó muchísimo. Cuando me retiré, no había hockey, no estaba la segunda cancha de 7 para jugar en otra liga y tampoco había fútbol femenino”, detalló. También destacó el incremento en la cantidad de chicos que circulan a diario por las instalaciones

Con el amor que le tiene a esta institución, los amigos que tiene dentro de la dirigencia y la parte importante que forma parte de su vida, refuerza el pedido de todos. “Necesitamos ayuda del Municipio o el Gobierno para crecer porque con la cuota societaria se cubren gastos y trámites de las ligas, pero para crecer se necesita una ayuda extra para invertir en infraestructura”, cerró.

