Busca trabajo con un cartel, en una esquina

Juan Cáceres tiene 61 años, es de Villa Argüello y desde hace unos meses se quedó sin trabajo. Angustiado, expuso su necesidad de una manera particular: escribió un cartel, se instaló sobre la rambla en 13 y 529 y comenzó a mostrarlo a los automovilistas que frenaba en el semáforo. “Hasta hace unos meses trabajé como encargado de un edificio, cubriendo una suplencia. Desde ahí la situación se complicó. Yo no recibo asignaciones ni ayuda del Estado y para jubilarme me faltan aún cuatro años”, le contó a este diario.