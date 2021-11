La inseguridad y el drama que vive una comerciante

Una comerciante de La Plata, de 46 años, aseguró estar viviendo “con miedo y angustia”. Es que a los varios robos que ya sufrió, ahora le suma una posible extorsión de alguien que maneja datos sensibles de su vida privada. Por eso no descarta hacer las valijas e irse del país.

Según le contó ayer a este diario, un hombre la contactó y le pidió que le haga “un depósito de 70.000 pesos” para supuestamente devolverle una camioneta que le quitaron en la zona de Plaza Paso.

Ese desconocido, además, “me advirtió que sabe dónde vivo, que tengo un hijo y que tengo dos negocios, un autoservicio y una chocolatería”, mencionó preocupada Estefanía Rojas (46).

La situación la impulsó a radicar una denuncia ante la Justicia y señaló que “me dijeron que me van a dar un botón antipánico” para que pueda estar prevenida ante un eventual ataque de quien la intimidó telefónicamente.

La sustracción del rodado, una Toyota Hilux 4X2 blanca, modelo 2019, se produjo en la madrugada del sábado 23 de octubre, en 12 entre 44 y 45.

Al respecto, Estefanía indicó que “llegué a las 2 de la mañana y por miedo a guardar la camioneta en la cochera del edificio, la dejé estacionada. Y a las 8 de la mañana, ya no estaba”.

“Radique la denuncia en la comisaría primera, donde encima me sentí destratada”, aseguró.

“ME LLAMÓ DE UN NÚMERO OCULTO”

La mujer dijo que no tuvo más novedades sobre el robo de su vehículo, hasta que “el domingo pasado recibí un llamado telefónico, de un número oculto. Era `un tipo` que me aseguraba que mi camioneta estaba en Quilmes y que si quería recuperarla, debía depositarle por Mercado Pago 70.000 pesos”.

“Le consulté cómo sabía mi número de celular y me contestó que ´soy un profesional de esto`. Luego me preguntó con quién estaba y me dijo que conocía dónde vivo, que tengo un hijo y mis movimientos por mis dos negocios”, reflejó con evidente temor.

Estefanía tiene la sospecha de que el robo de su vehículo con el posterior y misterioso llamado telefónico, pueden tener una vinculación directa con otros dos robos que padeció en los últimos 3 años.

“ME MUDÉ Y ME ROBARON DE NUEVO”

Consignó que “el 11 de julio último, cuando vivía en 23 y 54, robaron en momentos en que no estaba en casa y al volver encontré a los dos ladrones en el ascensor. Serían dos policías de capital federal, pero la causa no prosperó hasta ahora”.

“Me mudé acá hace un mes y me robaron de nuevo, ahora la camioneta, como otra que ya me habían sustraído en 43 entre 13 y 14”, citó. Y cerró: “Por ahí me voy del país”.