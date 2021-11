Intentaron matar a una abuela de 96 años en un asalto en Ringuelet

En una semana, una abuela de 96 años sufrió dos robos en su casa de Ringuelet, casi calcados en cuanto a la metodología delictiva utilizada

Ocurrieron con ataques de madrugada cuando ella dormía y la sustracción, entre ambos hechos, de más de 100.000 pesos -sumando algunos ahorros y su jubilación- y también varias joyas.

Graciela Barrese (96) es la protagonista de esta terrible historia y quien, en diálogo con este diario, confirmó la pesadilla.

En tal sentido, expuso que luego de “violentar una puerta y una reja” de la propiedad, “dos delincuentes” llegaron hasta su habitación cuando el reloj marcaba las 4 de la mañana.

“ME SALVÉ POR EL DESMAYO”

Vía telefónica y denotando con su voz y quebrada en llanto su angustia, Barrese no se cansaba de remarcar que “quisieron matarme, uno de ellos se subió a mi cama y me apoyó una rodilla en mi estómago y luego con las manos me tapó la nariz y la boca para asfixiarme”.

Y sostuvo que “si no me mató fue porque me salvé por fingir un desmayo, que lo habrá hecho pensar que estaba muerta”.

No obstante, contó que antes de escapar, los ladrones “me robaron toda la jubilación que había cobrado días antes y también alhajas de oro”.

Seguidamente, indicó que cuando pudo volver en sí y comprobar el desorden que los asaltantes habían dejado para robarle “llamé al 911” y “a una hermana, que por suerte vino enseguida para asistirme por el shock nervioso que tenía”.

Por su parte, vecinos informaron a EL DIA que “la Policía se presentó en la casa de esta señora poco después de las 8 y media de la mañana. Eran tres camionetas”.

Y aseguraron que recién en ese momento se enteraron del calvario padecido por Barrese.

De todas maneras, una mujer del barrio adelantó que “vamos a reunirnos los vecinos para ver qué podemos hacer para ayudarla. Por lo pronto, vamos a ver la forma de estar atentos de madrugada para que no vuelvan a atacarla”.

Y citó que “hay una alarma vecinal, pero en la cuadra de 9 entre 516 y 517”.

En tanto, una allegada a Barrese, que se mostró indignada por el violento asalto que casi le cuesta la vida, reveló a este diario que “vamos a ir a la DDI a pedir que se le asigne una vigilancia encubierta en la cuadra, porque seguro que estos tipos van a volver y es necesario que la Policía esté ahí para atraparlos”.

Barrese enfatizó que “ya el sábado pasado me entraron a casa también cuando dormía y me robaron 80.000 pesos y algunas joyas. Y ahora la jubilación y lo que quedaban de alhajas de oro. Ya no puedo dormir tranquila. A mis 96 años estoy viviendo con mucho miedo, porque van a volver para matarme. Pido que la Policía me ayude”.

Al parecer, por todo lo sucedido, los frentistas ponen algunos reparos en la actuación de la comisaría de la jurisdicción. “Hace bastante poco”, se quejaron.