“Me dijeron que no podía votar por tener el DNI duplicado”

Pablo Villarreal tuvo una experiencia electoral amarga, en tanto, cuando acudió a la mesa número 878 de la Escuela Santa María, 27 entre 47 y 48, a cumplir con su deber cívico, se encontró con una situación desconcertante.

“Esperé mi turno, presenté el DNI y me dicen que no podía votar porque a ellos les figuraba que tenía el documento duplicado, y no es así”, contó el joven platense, de 36 años.

Según reveló el vecino, no sólo “nunca hice el duplicado sino que, además, voté sin ningún problema en las elecciones pasadas”.

Derivando en una situación tensa, en tanto Villarreal sentía que lo estaban privando de su derecho de votar, le mostró al Presidente de mesa el comprobante de su sufragio en las PASO, y recién ahí lo dejaron votar.

Sin embargo, el voto de Pablo fue observado y será la justicia electoral la que decida si es válido o no.

“Nunca me pasó una cosa así. No tiene nada de lógica. Ellos me decían que seguramente fue un error de la junta electoral pero no fui al único que le pasó”, manifestó Pablo, revelando que en la misma mesa su tía, de 57 años, “y otras dos personas” tuvieron el mismo inconveniente.