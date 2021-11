Caradura: la China Suárez le pidió a Wanda que la ayude a lavar su imagen por el escándalo

Wanda Nara charló con La China Suárez que, al parecer, llegó al extremo de pedirle a la blonda ayuda para lavar su imagen: según Yanina Latorre, le pidió que entre las dos inventaran una historia, una coartada, para que ella pudiera “zafar” de que la criticaran tanto en la calle y en las redes sociales.

Latorre explicó que la conversación se puso muy tensa cuando Nara le preguntó por qué viajó a París. “La China le contestó: ‘A cog... a tu marido y no me lo pude cog...’. Así fue, literal”. Wanda enfureció: “Ya te voy a cruzar, agarrate”, le tiró a La China, por lo que parece difícil que haya accedido luego a la propuesta de la actriz de lavar su imagen. No había lugar para la sororidad en ese caso...

Lo que parece evidente es que Wanda y La China se cruzarán otra vez: ambas, ¡y Pampita! fueron elegidas para ser los personajes del año de la revista Gente, aunque habrá que ver si la sesión de fotos es con la presencia de todos, o se “photoshopean” algunas agasajadas como ocurrió el año pasado.