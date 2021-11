Falló con la milanesa y lo rajaron: quién fue el primer eliminado de Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity 3, el exitoso reslity de Telefe, ya tiene a su primer eliminado. Anoche uno de los participantes no pasó la prueba de un clásico de la cocina argentina: la milanesa.

La consigna completa era preparar en una milanesa, pero también una guarnición y un aderezo en base a ketchup. Pero antes de comenzar a poner manos a la comida hubo un desafío: rallar pan en una máquina. Y el primero que lo lograba conseguía dos beneficios: elegir si las hacía de carne o pollo, y asignar a cada uno de sus compañeros el tipo de carne. La prueba la ganó José Luis Gioia, que eligió ternera.

El resto de los participantes de la noche del lunes fueron Tití Fernández, María del Cerro, Luisa Albinoni, Héctor el Negro Enrique, Denise Dumas, Paulo Kablan y Charlotte Caniggia, a quienes Damián Betular les dijo: “Estoy contento de que sea eliminación porque vas a ver que cocinan bien hoy”. En tanto, Donato de Santis agregó: “Tienen 60 minutos para preparar este clásico, pero obviamente queremos conocerlos: el truco de la abuela, el ingrediente secreto... Hoy es el momento para mostrarlo” .

Una vez que terminaron los platos llegó la elección de quién dejaría el envío. Tras la deliberación, los tres jueces decidieron eliminar a Gioia. Maritegui le dijo a modo de despedida: “No llegamos a conocerte, más allá de lo que ya te conocemos y todo el mundo te conoce, muchas gracias por haber pasado este breve tiempo con nosotros”.

Antes de dejar la cocina, el humorista brindó sus últimas palabras: “Gracias a ustedes por todo lo que me han dado, la producción es increíble... Los compañeros, ni hablemos. Gracias, un honor que me hayan convocado y que me hayan cuidado".