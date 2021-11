Argentinos en la NBA: fugaz intervención de Bolmaro y Deck sin minutos

El escolta cordobés Leandro Bolmaro tuvo su segunda participación en la temporada de la NBA en la caída de Minnesota Timberwolves ante Orlando Magic por 115 a 97, y el ala-pivote santiagueño Gabriel Deck no jugó en la derrota de Oklahoma City Thunder ante Los Angeles Clippers, por 99-94, en una nueva jornada de la liga.



Por su parte, el base cordobés Facundo Campazzo sumó dos puntos en el revés de Denver Nuggets ante Memphis Grizzlies por 106 a 97.



Bolmaro, de 26 años y 2,01 metros, estuvo apenas un minutos y 10 segundos ante Minnesota y solo tomó un rebote. Esta fue la segunda participación del cordobés en la liga luego de haber jugado cuatro minutos y 40 segundos ante Houston Rockets en el debut



El goleador de los Timberwolves fue Anthony Edwards con 23 puntos, mientras que en Orlando Magic el máximo anotador fue Col Anthony con 31.



Deck no jugó en Oklahoma ante Clippers y suma un total de 18 minutos y 15 segundos en los tres cotejos que actuó hasta ahora. Anoche Shai Gilgeous-Alexander se destacó en el Thunder con 28 puntos, mientras que en los Clippers el goleador fue Paul George con 32.



En el FedExForum de Memphis, Campazzo jugó 16 minutos con 10 segundos, lapso en el que anotó solamente dos puntos de tres tiros de campo intentados, mientras que además bajó un rebote y colocó una tapa.



La figura y goleador de los Nuggets fue como de costumbre Nikola Jokic con 23 tantos, siete rebotes y la misma cantidad de asistencias, pero el máximo anotador del partido fue Ja Morant, de Memphis, con 26.



Otros resultados: Charlotte Hornets 110-Cleveland Cavaliers 113, Indiana Pacers 131-San Antonio Spurs 118, Philadelphia Sixers 113-Portland Trail Blazers 103, Atlanta Hawks 118-Washington Wizards 111; Boston Celtics 114-Chicago Bulls 128, New York Knicks 104-Torornto Raptors 113.



Esta noche jugarán: Detroit Pistons-Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks-Miami Heat; Utah Jazz-Sacramento Kings, Phoenix Suns-New Orleans Pelicans y Los Angeles Lakers-Houston Rockets.