En tradicional Tedeum, el arzobispo pidió a la política “dar felicidad”

Durante el tradicional Tedeum en la Catedral, que dio el puntapié inicial a la jornada del nuevo aniversario de nuestra ciudad, el arzobispo Víctor Fernández ofició una homilía referida al la valoración del tiempo, donde también tocó la temática de la gestión pública. “Cuando a alguien le toca la función pública tiene la enorme responsabilidad de construir muchos momentos de la gente. Para qué sirve la política, sino para darle un poco de felicidad a los demás y aliviarle el dolor a los que más sufren”, aseguró el arzobispo platense. Y siguió diciendo que “eso es lo que pedimos hoy, que tanto las autoridades como cada ciudadano de La Plata encuentren el sentido de su tiempo, en el don de sí mismo para los demás. Solo así vamos a poder construir una ciudad mucho más linda”.

tiempo

“Uno de los grandes temas de la historia es el tiempo y el tema del tiempo apareció una y otra vez en un congreso del que participé. Hay una aceleración del tiempo y en el fondo todos sienten que no tienen tiempo para lo esencial, para lo importante y ni siquiera para digerir lo que va viniendo”, contó el religioso. En ese sentido agregó que “todo parece que se tiene que hacer aceleradamente, pero no todo se puede hacer así. Por eso la Biblia dice que todo tiene un tiempo bajo el sol”.

Por su parte, una vez finalizada la ceremonia religiosa, el intendente Julio Garro convocó “a cada platense a no aflojar y no bajar los brazos”. En ese sentido, pidió “estar unidos” y afirmó: “Solamente juntos podemos reactivar nuestra economía y reconstruir lo que se quebró durante la pandemia”. Tras la homilía remarcó: “En este aniversario quiero convocar a cada platense a no aflojar y a no bajar los brazos”.

La ceremonia, que comenzó apenas pasadas las 11, se desarrolló en cumplimiento del protocolo sanitario recomendado y las medidas de distanciamiento social, se incluyó una oración para Dardo Rocha, en homenaje y recuerdo al fundador de la Ciudad.