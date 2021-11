La familia de Franco Iriart será querellante en la causa que investiga su muerte

La familia de Franco Iriart será querellante en la causa por la muerte del joven de 19 años que fue atropellado por una mujer en Barrio Aeropuerto. En el marco de lo sucedido, los denunciantes piden que se investigue a fondo a la acusada y sea inhabilitada para conducir. Además, señalan a una médica del SAME por presunta "mala praxis" durante la atención del joven en la vía pública.

Así lo confirmó el abogado de la familia de Iriart, Marcelo Peña. "Nos presentamos como querellantes y la jueza Marcela Garmendia nos otorgó ese carácter", sostuvo Peña por la causa que tramita en el juzgado de Garantías V de La Plata.

La condición de querellante había sido solicitada por Peña ante la magistrada que finalmente accedió al pedido. "De esta forma podemos ser independientes de los fiscales en la petición de medidas", explicó el letrado.

El episodio vial que se cobró la vida de Franco Iriart ocurrió el 10 de octubre cuando chocaron la moto Honda Wave en la que se desplazaba el chico y un Renault Clio verde manejado por una mujer. En ese sentido, Peña pidió que se esclarezca la responsabilidad de la conductora en el hecho y si ella contaba con registro de conducir.

Tras el choque intervino una ambulancia del SAME. La familia de Iriart denunció que la médica del servicio de emergencia que atendió a Franco indicó en ese momento que no era necesario que lo derivaran a un centro médico porque no tenía heridas de gravedad.

Según sostienen, ante la decisión de la profesional fueron ellos quienes posteriormente llevaron al joven motociclista al Hospital San Martín, en donde murió días después producto de las heridas sufridas en el hecho.

Debido a esa situación denunciada, la familia pidió que se investigue a la profesional "por mala praxis". Por ese motivo se realizó una marcha a la Secretaría de Salud de La Plata, en diagonal 73 entre 8 y 9. Posteriormente el municipio decidió separarla de sus funciones y le inició un sumario legal.