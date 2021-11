Cinemark se colapsó: los fanáticos de Spider-Man No Way Home hicieron caer la página en la preventa

Spider-Man: No Way Home es uno de los filmes más esperados del año y sus fanáticos no pueden más de la ansiedad. Con el estreno de esta nueva película a la vuelta de la esquina, empresas como Cinemark y Cinépolis vieron colapsado su sistema.

Estos dos cines fueron los que lanzaron la preventa de las entradas anticipadas para ver el ansiado estreno. Sin embargo, no imaginaron que terminarían con el sistema colapsado gracias a la cantidad de personas que ingresaron a comprar desde la web.

Como era de esperar, este inconveniente no cayó para nada bien entre los clientes de ambos cines. En Estados Unidos particularmente, las empresas AMC, Regal, Álamo Drafthouse y Fandango -quienes comercializarán las entradas- tuvieron que crear una fila virtual de urgencia para ayudar a los usuarios a no perder su lugar.

Esta nueva entrega de Spider-Man tendrá todo lo que los fanáticos quieren ver en una pantalla grande. Tom Holland interpretará nuevamente a un Hombre Araña que ve su verdadera identidad en peligro gracias a Mysterio, interpretado por Jake Gyllenghal. Doctor Strange (Bennedict Cumberbatch), Electro (Jamie Foxx) y Doctor Octopus (Alfred Molina), harán su aparición triunfal.