Investigan una denuncia de abuso en Ensenada

Cuando efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada se encontraron un la menor de 15 años que había llamado al 911, ésta estaba “en estado de shock, llorando y manifestando que había sido drogada y abusada por dos hombres”, señalaron voceros oficiales. Los sindicados como presuntos “violadores” tienen 34 y 25 años, y el caso es ahora investigado por la justicia.

La adolescente fue asistida en la calle Eva Perón entre Francisco Cestino y Barragán. Los sospechosos, en tanto, se hallaban a pocos metros del lugar.

Fuentes consultadas por EL DIA indicaron que “de acuerdo al reconocimiento médico legal (RML), no se observaron lesiones de reciente data en la zona genital ni ningún indicio de penetración”. No obstante, en el parte también agregaron: “Esto no significa que no haya sufrido otro tipo de abuso, como tocamientos”.

En la causa interviene el fiscal Marcelo Romero, de la UFI Nº 6.