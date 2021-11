Le tiraron la puerta abajo y le sacaron hasta las monedas

Una madrugada para el olvido vivió una jubilada en su vivienda de Berisso a la que, además de revolverle todo y de causarle severos daños materiales, le sustrajeron hasta las monedas. Tal como informó este diario en su edición anterior, el episodio ocurrió durante la madrugada del sábado pasado, en un inmueble situado en 122 entre 73 y 74, en Villa Argüello.

Según contó Irma de Abalos, “nunca había pasado por algo así” y estima que quizás por ello se mantuvo “tranquila” mientras los dos individuos encapuchados que ingresaron alrededor de las 2 de la mañana tras tirar abajo su puerta, “revolvían todo en busca de oro y dinero”.

En este sentido, la mujer valoró que los delincuentes no la agredieron aunque detalló que había uno más enérgico que aparentemente tenía un arma. “Me trataron re bien, fueron muy educados”, aseguró.

Con respecto al robo, la mujer contó que ni siquiera tuvo tiempo de esconderse ya que los sujetos, tras derribar su puerta, se dirigieron de inmediato a su habitación. La jubilada reveló que “cuando se despertó quedó encandilada por la luz de una linterna y no los pudo reconocer ya que la mantuvieron con la lumbre en los ojos durante el tiempo que duró el atraco”.

“Se habrán llevado 10.000 pesos. Casi todo en monedas que juntaron. Les dije ‘no tengo mucho porque no cobramos’. Justo el día que cobraba era el viernes y yo no fui. El destino quiso que sea así. Cosas de oro no tengo, así que lo único de valor que se llevaron fueron las monedas”, completó Irma al referirse al botín.