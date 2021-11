Candelaria Tinelli explotó por la críticas a su hermana Micaela: "Son todos una manga de infelices"

Muy cansada de los comentarios malintencionados que ella y su familia reciben en las redes, Candelaria Tinelli no aguantó y explotó de bronca en sus redes sociales, con insultos incluidos.

Así, la hija menor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino salió en defensa de su hermana, Micaela, quien este domingo fue agredida por una usuaria.

Es que a la joven diseñadora se le inundó la casa debido a las fuertes lluvias del fin de semana y, preocupada por las consecuencias que el agua pudiera dejar en sus pisos de madera laqueada, subió varios videos pidiendo ayuda y consejos.

"Ayer estábamos todos muy relajados hasta que… Se empezó a inundar mi casa", comenzó diciendo la también novia de Lisandro Licha López, ídolo de Racing.

"Lo único por lo que estoy sufriendo en este momento es por este piso. Ayer logramos secar todo, pero yo no sé si este piso después no...", agregó preocupada antes de pedirle ayuda a sus seguidores.

Entonces las respuestas no tardaron en llegar. Uno de ellos decía: "Salí de tu burbuja. Qué indignante ver que te preocupa eso cuando hay gente que vive en condiciones realmente precarias”.

"¿Pero ustedes piensas que yo a eso no lo sé? ¿Que me ven, la cara de tarada? Estaba contando algo que pasó en mi casa porque son mis redes y pongo y cuento lo que se me canta. Obviamente sé que pasan dos millones de cosas peores en el mundo", le contestó Micaela a esa usuario que la agredió por mensaje privado.

Y cerró, llena de rabia: "No entiendo cómo hay gente tan extrema que piensa esta pelo.... Como si yo fuese así si no me conocen realmente. Métanse los comentarios ya saben donde. ¡Buen lunes!".

Así, al tomar conocimiento, Candelaria intercedió para defender a su hermana. "En el or... Resentidos de mie... todos los que se toman el tiempo de bardear, son una manga de infelices. Pobre de sus vidas. Ah, y no se metan con mi hermana, gracias", escribió. Y como si fuera poco en otro posteo que realizó en Instagram, la joven compartió una frase que decía: "Nadie nace con una vida perfecta. Simplemente hay que hacer algo con la vida que tenemos".