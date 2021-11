La China, tras Icardi: “No quiero saber más nada con nadie, me queda un trauma”

“Te elegí porque fuiste muy bueno y no me olvido de la gente que es buena conmigo”, comenzó diciéndole La China Suárez a Alejandro Fantino en la entrevista aparecida ayer en la plataforma Star+ en el marco del programa “En primera persona”: la esperada charla marcó la primera vez que la actriz enfrentó formalmente las cámaras después del escandaloso triángulo amoroso que protagonizó junto a Mauro Icardi y Wanda Nara (que ya charló con Susana), pero la conversación entre Suárez y Fantino no ofreció las respuestas picantes esperadas por la platea y, más bien, se refirió al affaire por la tangente.

La China habló, de hecho, de su vida y su carrera más que del escándalo, durante los 57 minutos de conversación con Fantino. Le dijo que “no creo que tenga más hijos”, habló de sus padres, y lanzó que “la monogamia no es natural, siempre tuve relaciones monogámicas, pero no se que va a pasar a futuro”.

Sobre el Icardi-gate, en cambio, dijo cosas mucho menos contundentes: “Hay momentos donde lo llevo mejor, y hay momentos donde lo sufro más”, comenzó diciendo, justo cuando Fantino avisaba que con ciertas cuestiones de la intimidad no se iban a meter en la charla.

La blonda contó que “muchas de las cosas que se dicen no son verdad”, afirmó que lee todo lo que dicen y que le dice a su entorno que no se meta y no se preocupe, antes de decir que “nunca sentí que tenga que dar explicaciones. Puede que suene soberbia. Solo a mis hijos, que el día de mañana les contaré todo”.

“Se formó una grieta con vos”, le dijo entonces Fantino. “Eso es muy argentino, igual, vamos a decirlo”, devolvió ella. “Se politizó la cuestión por tu descargo. ¿Lo escribiste vos o te lo escribieron?”, siguió el periodista. Entonces La China dijo que “no hay una persona menos política que yo. ¿Qué dicen, que me lo escribió Macri?”.

“No, que podrías haber sido aconsejada por el Colectivo de Actrices...”, acotó Fantino. “No, nunca estuve en contacto. Las banco y todo, pero nunca ni me llamaron ni sé bien quiénes son...”, cerró Eugenia.

Siguiendo con la grieta, La China afirmó que “querían cancelarme”, y apuntó que “me da dolor de estómago el término cancelación. Me da vergüenza ajena. ¿De verdad alguien cree que está en derecho de cancelar a alguien? ¿Sabes lo limpio que tenes que estar para cancelar a alguien?”

Pero no solo apuntó contra las redes, “un tacho de basura donde la gente escupe su odio”: La China tiró algunos palitos para gente de su entorno, “gente que me defenestraba y después me cruzaba y me saludaba como si nada”.

“La gente que a mi me importa me quiere. A la gente que me quiere no le importa. Mis amigos no me preguntan qué pasó”, lanzó Suárez, antes de contar que “hay gente que me defraudó. Podés esperar que tengas amigos que te banquen más o menos, pero si te defrauda es porque no te lo esperas. La gente tiene pánico que hablen mal de ellos. Eso a mi no me importa, menos por mis amigos. A mis amigos los banco donde sea”. ¿Palito para Paula Chaves?

La China siguió afirmando que “siempre se va a hablar. Ya lo tengo aceptado, pero no es ‘el precio de la fama’, porque siempre odié esa frase. Es el precio de la libertad con la que vivo yo, desde que soy muy chica. Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’. A mí nunca me importó, ni en el colegio ni en el trabajo. Tiene que ver con tener los pies sobre la tierra y decir: ‘¿Qué me está pasando? ¿Estoy en el medio de un terremoto? Sí. ¿Mis hijos tienen salud? Sí. ¿Mis amigos me quieren? Sí’. Trato de ver todo como si fuera desde arriba, como si saliera de mi cuerpo para ver todo lo que está pasando afuera y decir: ‘Lo más importante, que es la salud, lo tenemos. El resto se puede arreglar’”.

Durante la charla, Suárez también afirmó que la instalaron como “comehombres” y que “siempre se les pide explicaciones a las mujeres. La mujer que no decide tener hijos: ‘¿Y por qué?’. La que tiene muchos hijos: ‘¿Y por qué?’. La que se separa: ‘¿Y por qué se separa?’. La que está con más de uno y sale más de uno: ‘Es puta’. Es constantemente una etiqueta. Y después está el machismo en mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Esto pasa mucho. Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, como de poca empatía. Hay mujeres que son las primeras en señalar a otra mujer. Y eso es por como nos adoctrinaron y nos metieron en la cabeza la competencia”, analizó. Otro palito para el entorno…

Para cerrar, La China contó como está su corazón en el presente: “Es raro que diga esto porque siempre estuve de novia, pero me gusta la soledad. Igual me encanta estar de novia, soy enamoradiza. Pero no necesito un hombre al lado. Si elijo tener un hombre al lado es porque me va a sumar. No necesito que me cambien la lamparita, me hagan el asado, nada, lo hago todo yo”, dijo, antes de avisar que “no quiero saber más nada con nadie ahora. Me queda un trauma. Fue demasiada sacudida todo, cuando tenga que llegar, llegará”.