Con tarjeta de débito: en algunos locales exprés cobran con limitaciones

Llegaron a este diario quejas de vecinos que tienen inconvenientes para abonar las facturas de las empresas de servicios en algunos locales de pago exprés.

El problema se advierte desde hace unos días en la red de cobro rápido Provincia Net , donde sólo se puede hacer efectivo el trámite a través de la tarjeta de débito del Banco Provincia y no se puede pagar con otros medios -incluido el dinero en efectivo- que no sean ese plástico específico.

Susana Arnaiz, vecina de Plaza Italia, recibe en su domicilio algunas facturas impresas, pero sólo algunas, porque una gran parte de los prestadores hace rato que le comunican el monto y la fecha de vencimiento de los servicios de manera digital, en líneas generales, a través del teléfono celular. “No estoy pudiendo pagar casi nada”, dijo preocupada frente a la posibilidad de quedar debiendo cuentas la usuaria de Absa, Movistar, Camuzzi y Edelap, las firmas que, aseguró la mujer, no le envían las boletas de papel.

Para apurar un poco la resolución de los pagos y no acumular deuda, Susana tuvo que pedirle a su hija que desde la oficina donde trabaja le imprima las facturas que le llegan por WhatsApp. “No me dieron otra alternativa para pagar; llegué a llevar todo escrito, bien detallado, pero no lo aceptan”, añadió.

Sin recaudación

Desde Provincia Net se explicó que “se presentó un problema generalizado con los camiones de caudales que afectó a 200 agencias”.

A raíz de la interrupción en el esquema de recaudación, por un período de tiempo solo se pudo operar con tarjeta de débito, se explicó, a la vez que se anticipó que “el sistema ya se está restableciendo”.

El “problemas”, ajeno, según se resaltó a Provincia Net, se relaciona con una empresa de transporte de dinero que suspendió su actividad por intervención de la Justicia, debido a una causa en la que debe responder por “defraudación por retención indebida” en perjuicio de una entidad de la banca privada y una cadena de comidas rápidas.

Esa firma era la que efectuaba el transporte de caudales de la red de cobro rápido del grupo Bapro; y de ahí que hasta que no se normalice el sistema, con un reemplazo de la prestación, no termina de restablecerse el servicio.

Lo virtual por el papel

Se sabe que las compañías que prestan servicios y los bancos fueron reemplazando la modalidad del soporte físico por el uso de la virtualidad. La idea ha sido promover la reducción de residuos y el ahorro de recursos.