Agenda deportiva recargada para todos los gustos: partidos, horarios y transmisión

La Liga Profesional Argentina ya transita el camino hacia la recta final y esta tarde se disputarán encuentros importantes pensando en la tabla de las copas internacionales y sumar en el promedio. El más atractivo y el que River -puntero del certamen- mirará atentamente es el de Talleres, escolta, que visitará a Godoy Cruz en Mendoza.

Además, hay agenda recargada en el fútbol internacional, donde la atención estará puesta en la visita del PSG sin Messi, pero con Di Maria, al Bordeaux, meintras que mañana el plato fuerte para la Región será el encuentro de Gimnasia que recibirá al Taladro en una nueva fecha de la Liga.

SÁBADO 06 DE NOVIEMBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:45 Colón vs Platense FOX SPORTS PREMIUM

15:45 Godoy Cruz vs Talleres TNT SPORTS

18:00 Independiente vs Arsenal TNT SPORTS

20:15 Atlético Tucumán vs Racing FOX SPORTS PREMIUM

PREMIER LEAGUE

09:30 Manchester United vs Manchester City ESPN

12:00 Brentford vs Norwich

12:00 Chelsea vs Burnley

12:00 Crystal Palace vs Wolverhampton ESPN

14:30 Brighton vs Newcastle

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Espanyol vs Granada DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

12:15 Celta de Vigo vs Barcelona DIRECTV GO

14:30 Alavés vs Levante

17:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano ESPN 3

SERIE A

11:00 Spezia vs Torino ESPN Extra

14:00 Juventus vs Fiorentina ESPN

16:45 Cagliari vs Atalanta

BUNDESLIGA

11:30 Bayern Múnich vs Friburgo

11:30 Bochum vs Hoffenheim

11:30 Stuttgart vs Arminia Bielefeld

11:30 Wolfsburgo vs Augsburgo

14:30 Leipzig vs Borussia Dortmund ESPN 3

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Lille vs Angers

17:00 Bordeaux vs PSG ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:00 Tristán Suárez vs Defensores de Belgrano

17:00 Estudiantes de Buenos Aires vs Chacarita

17:40 Quilmes vs San Martín de Tucumán TYC SPORTS

19:00 Alvarado vs Nueva Chicago

19:40 Deportivo Morón vs Almagro TYC SPORTS

21:40 All Boys vs Güemes

TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:35 Colegiales vs Sacachispas

TYC SPORTS

15:35 Comunicaciones vs San Miguel

15:35 Defensores Unidos vs Cañuelas

15:35 Deportivo Armenio vs Deportivo Merlo

15:35 Fénix vs Acassuso

15:35 Los Andes vs JJ Urquiza

15:35 UAI Urquiza vs Talleres (RE)

15:35 Villa San Carlos vs Flandria

TYC SPORTS

BOXEO DE PRIMERA

23:30 Ayrton Gimenez vs Blas Caro

TOP 12 DE LA URBA

15:30 Alumni vs Newman

15:30 Buenos Aires vs Los Tilos

15:30 CASI vs CUBA

15:30 Hindú vs San Luis

15:30 Pucará vs Regatas

15:30 SIC vs Belgrano

BRASILEIRAO

17:00 Corinthians vs Fortaleza

19:00 Internacional vs Gremio

21:00 Fluminense vs Sport Recife

ATP MASTERS 1000 - PARÍS

10:00 Semifinal 1 ESPN 2

12:30 Semifinal 2 ESPN 2

ARGENTINA OPEN

10:00 Semifinal TYC SPORTS

EREDIVISIE (LIGA DE HOLANDA)

14:45 Nijmegen vs Heerenveen

16:00 Willem II vs Sparta Rotterdam

17:00 Zwolle vs Cambuur

PRIMERA C

15:00 Lamadrid vs Central Córdoba

15:00 Real Pilar vs Excursionistas

AMISTOSOS INTERNACIONALES

17:00 Francia vs Los Pumas ESPN 2

DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:45 Sarmiento vs Central Córdoba FOX SPORTS PREMIUM

15:45 Gimnasia LP vs Banfield TNT SPORTS

18:00 Vélez vs San Lorenzo FOX SPORTS PREMIUM

20:15 River vs Patronato TNT SPORTS

SERIE A

08:30 Venezia vs Roma ESPN

11:00 Sampdoria vs Bologna

11:00 Udinese vs Sassuolo

14:00 Lazio vs Salernitana

14:00 Napoli vs Hellas Verona

16:45 Milan vs Inter ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Marsella vs Metz ESPN 2

11:00 Lorient vs Brest

11:00 Nantes vs Estrasburgo

11:00 Reims vs Mónaco

11:00 Saint-Étienne vs Clermont

13:00 Niza vs Montpellier

16:45 Stade Rennais vs Lyon

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Villarreal vs Getafe ESPN Extra

12:15 Valencia vs Atlético Madrid DIRECTV GO

14:30 Mallorca vs Elche ESPN 3

14:30 Osasuna vs Real Sociedad DIRECTV GO

17:00 Betis vs Sevilla ESPN 3

PREMIER LEAGUE

11:00 Arsenal vs Watford

11:00 Everton vs Tottenham

11:00 Leeds United vs Leicester ESPN

13:30 West Ham vs Liverpool ESPN

BUNDESLIGA

11:30 Hertha Berlín vs Bayer Leverkusen

13:30 Colonia vs Union Berlín ESPN 2

15:30 Fürth vs Eintracht Frankfurt



PRIMERA NACIONAL

15:30 Gimnasia de Jujuy vs San Telmo

15:40 Barracas Central vs San Martín SJ TYC SPORTS

16:00 Temperley vs Gimnasia de Mendoza

16:30 Maipú vs Deportivo Riestra

17:40 Tigre vs Almirante Brown TYC SPORTS