La "amenaza" de Jeff Bezos a Leo DiCaprio luego de que dejara embelesada a su novia

Luego de que la novia de Jeff Bezos, Lauren Sánchez, se convirtiera en tendencia mundial por protagonizar un momento de fanática sin disimulo cuando conoció a Leonardo DiCaprio, el dueño de Amazon no se anduvo con vueltas y lanzó una "amenaza" al actor.

Todo comenzó hace algunas semanas cuando Sánchez acompañada por Bezos se encontró con DiCaprio en la décima gala anual de arte y cine del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), presentada por Gucci.

Durante el saludo, la mujer no pudo disimular su fanatismo por el actor. Su reacción fue calificada por muchos en las redes como una especie de hipnotismo que ejerció el protagonista de Titanic sobre Sanchez. Lo cierto es que en cuanto el video fue publicado, se convirtió en viral.

Ahora, tras el revuelo que se armó, el fundador de Amazon Jeff Bezos amenazó en tono de broma por "conquistar" involuntariamente a la novia del magnate delante de este.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI