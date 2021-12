Instituto Biológico: firme rechazo al proyecto que busca convertirlo en una sociedad del Estado

Una jornada dinámica se vivió en el Instituto Biológico "Dr. Tomás Perón" de La Plata, en donde se llevó a cabo una campaña de concientización y testeos por el Día Mundial del SIDA y al mismo tiempo se desarrolló una nueva protesta de firme rechazo a un proyecto de ley que busca convertir a la institución en una sociedad del Estado.

En torno a la protesta que ya lleva varias semanas, la jefa de Departamento de Diagnóstico del Instituto Biológico, Marisa Coraza, contó que "el viernes se trató en la comisión de Minería e Industria, en la cual salió con un despacho favorable, en el que la proporción de Cambiemos votó negativamente. Es un despacho importantísimo, porque administrativamente tiene que cumplir ciertos requisitos para seguir avanzando, y creemos que esa traba es importante para que el proyecto no avance así como está".

En ese sentido, denunció que "nadie dice que no queremos un cambio. Nosotros creemos que hay una desfinanciamiento total de la institución. Lo positivo sería que nos financien. Si no encuentran la forma habrá que encontrar una solución. Pero no por eso los casi 300 trabajadores tendrían que optar por irse a otra institución o pasar a la sociedad de Estado".

Según señaló, "cuando no hay diálogo y no escuchan a los trabajadores, es triste. Porque nos formamos por muchísimos años. Que vengan de un día para el otro con una lapicera y una firma para borrar todo lo que hacemos es muy triste. Aparte con todas las funciones y actividades que son importantísimas para la prevención y la salud pública de los bonaerenses".

Por su parte, Maite Roji, veterinaria y analista biológica de la institución de Tolosa, destacó que "acá se analiza el agua de las escuelas, de los hospitales, de los enfermos que necesitan diálisis. Se analizan los alimentos, por ejemplo de las denuncias por síndrome urémico hemolítico, el control bromatológico cuya oficina la sacaron y se la llevaron a Agroindustria".

Reji denunció que "es un proceso que viene desde hace unos diez años. De a poco el Instituto va perdiendo funciones. La idea que tienen es desmantelar. Ni siquiera hablamos de sueldo. Es defender lo que le damos a la sociedad porque estamos formados para la salud pública".