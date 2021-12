Escenas de violencia extrema: persecución, golpes y hostigamiento

Comenzó como un video “divertido” en el que un “loquito” perseguía en su auto a otro hombre. Por lo que el agresor gritaba, era posible conjeturar que la causa del alboroto tenía origen en una mujer. “¿De dónde conocés a Nancy?”, se le escucha gritar en el video al sujeto cuya actitud se torna más iracunda a medida que la filmación avanza. El periplo de ambos vehículos, una Fiat Fiorino roja que era “cazada” por un Peugeot 207, tuvo inicio en 32 y 22. Y culminó en la comisaría Segunda, con un pedido de ayuda. Sin embargo, nada de lo que ocurrió ayer por la mañana fue jovial. Se trató de una situación de extrema violencia en la que peatones, ciclistas, automovilistas o motociclistas podrían haber terminado heridos. Y, a juzgar por cómo quedó la Fiorino, su conductor también. Lo más importante es que, detrás de esta secuencia que fue grabada por un repartidor, hay un capítulo que fue dejado de lado. Su protagonista, Nancy, dialogó con EL DIA y refirió cómo el fin de un vínculo se transformó en una pesadilla.

“Yo estuve 22 años en pareja con él (el agresor, de 41 años), desde mis 16 años. Nuestra relación no era violenta, todos los episodios de violencia comenzaron luego de la separación, hace casi un año”, contó la mujer. El divorcio, con abogados de por medio, no fue fácil. El ahora imputado “nunca asumió la separación, nunca entendió mi hartazgo. Yo me separé por infidelidades de parte de él y también por el agotamiento de la pareja”, explicó Nancy. Entonces se desató el martirio, dijo ella. “Empezó a hostigarme todo el tiempo con mensajes para saber si estaba con alguien, a seguirme o a llamarme a cualquier hora, incluso desde otros números que no eran el suyo”, afirmó. En esas circunstancias, la joven reveló que “también se ponía muy violento si un día me llamaba y yo no estaba en mi casa”. Después de un tiempo, “empezó a sospechar que yo estaba con alguien y la cosa se puso más intensa. Las persecuciones aumentaron y el episodio de esta mañana (por ayer) fue porque él me esperaba en 32 y 22 para hostigarme”, añadió. El hecho fue cerca de las 9.30 de la mañana. Minutos después, Nancy y su actual pareja frenaron en 12 y 44, donde ella trabaja.

En un momento se tomaron a golpes de puño, su ex con la actual pareja. “Se la agarró con este chico con el que yo estoy saliendo, pero podría haberme matado a mí. Porque después de agarrarse a piñas con él, volvió a mi trabajo a buscarme”. Ahí fue donde se cruzó nuevamente con su “rival”, que había ido a llevar la cartera y el celular de Nancy quien, abrumada por la situación, se los dejó en la Fiorino. Fue entonces cuando se originó la “cacería” que se extendió por varias calles del casco urbano. El atacante le provocó algunas lesiones al conductor de la Fiorino y además le causó graves daños a la camioneta, ya que hasta le arrancó la puerta. El joven perseguido condujo hasta 8 y 38, donde abandonó el rodado y corrió hacia la comisaría Segunda, mientras el otro le chocaba la camioneta con su propio Peugeot 207. De lo que ocurrió después, “yo mucho no sé, porque me resguardé en un comercio cerca de mi trabajo”, indicó.

Finalmente, el agresor fue arrestado en 12 y 44 por “lesiones leves, amenazas y daño” y quedó a disposición del fiscal Marcelo Romero.

Nancy, por su lado, aseguró que “tengo todos los mensajes de amenazas guardados, hasta se metió en mi casa el domingo de las elecciones. Cuando yo volví me estaba esperando y me puso contra la pared, me agarró el cuello y tiró varias piñas al muro... en pocas horas está en libertad y mi camino sigue, pero es un peligro que yo esté haciendo mi vida normal y él andando como si nada”, lamentó.