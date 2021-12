“No terminó: somos Estudiantes y estamos obligados a jugar un gran partido”

Pese a que en Estudiantes son casi todas sonrisas luego de haber conseguido el pasaje a la próxima Copa Libertadores, Ricardo Zielinski no se relaja y sabe que tiene ante sí un importante partido hoy por la noche frente a Aldosivi, con el que buscará cerrar de la mejor manera posible la actual Liga Profesional.

Sin embargo, con el boleto al máximo certamen internacional ya asegurado, el problema del Ruso aparece en los intérpretes a disposición para recibir al Tiburón, ya que el polémico clásico ante Gimnasia lo dejó sin tres titulares, afuera por quinta amarilla, en tanto que en las últimas horas también se sumaron a esa lista el uruguayo Manuel Castro y el ecuatoriano Jaime Ayoví, ambos lesionados.

En relación a esto, al entrenador se le consultó si utilizaría el cruce ante los de Martín Palermo como lo hizo en aquella oportunidad ante Argentinos en La Paternal, con la clasificación a la próxima instancia ya asegurada y con la oportunidad de jugar para varios que venían sin sumar minutos.

“No, no. Ya demasiados problemas tenemos con las lesiones y suspensiones. Por lo tanto no tenemos un plantel tan largo”, indicó el DT. “Para mañana (por hoy) tenemos dos o tres dudas con jugadores que podrían jugar pero que vienen con problemas. En aquel momento me pareció que teníamos un plantel más largo. En este momento no tenemos”, aclaró antes de referirse a la motivación de cara al último partido en el que saldrá a la cancha con la suerte ya echada. “Y también le doy mucha importancia a terminar de la mejor forma de local. Así que todos los partidos para mí son finales. Este campeonato no terminó, independientemente de que se definió el tema de la clasificación. Tenemos la obligación, siendo Estudiantes, de ir al último partido e intentar jugar un gran partido”, consideró.

Otro de los temas que tocó el DT antes de referirse a lo vivido en el clásico del domingo pasado fue la final de la Copa Argentina, la cual, con el triunfo de Boca por penales, terminó enviando a Estudiantes a la segunda fase de la Copa Libertadores, en la que se jugará el repechaje y deberá pasar dos cruces para meterse en la Fase de Grupos.

“Hubiésemos preferido entrar en la Fase de Grupos directo”, manifestó el entrenador con sinceridad. “Nos tocó esto, así que armaremos rápido las cosas porque teóricamente jugaríamos antes para tratar de ganar los dos partidos que tenés que ganar para pasar de fase. Pero en líneas generales, tranquilo. Hay resultados que vos podés manejar y otros que no. Se dieron así, así que para adelante. Con mucha fe”, indicó.

Por último, Zielinski fue consultado por la polémica que generó la declaración de Leandro Díaz y el posterior fuego cruzado entre ambas dirigencias.

“Apenas terminó el partido y me enteré de lo que había dicho, le dije que estaba equivocado”, expresó en relación al Loco. “Pidió disculpas y me parece que se terminó ahí. Después hubo declaraciones que tampoco me han gustado”, agregó. “El Loco pidió disculpas y me parece que es lo correcto. Se equivocó. Estaba caliente, como estamos todos permanentemente después de un partido que significa tanto. Y terminó ahí. Me parece que las disculpas son suficientes”, aclaró.

Sin embargo, seguidamente remarcó que hubo declaraciones que no le gustaron, aunque prefirió no profundizar al respecto.

“Lo dejo ahí. Las cosas tienen que quedar ahí. Fue un clásico. Habrá cosas que seguramente ustedes evaluarán si estará bueno o estará malo. Pero con respecto a la pregunta puntual, me parece que se equivocó el Loco. Lo reconoció y eso habla bien de él. La verdad que es una excelente persona. Nos equivocamos todos”, completó el DT de Estudiantes, quien debe rearmar un once repleto de bajas para recibir a Aldosivi, al que intentará derrotar para cerrar el año de una manera ideal.