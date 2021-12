El eterno retorno de NTVG: “La Plata nos ayudó a curar”

vbruno@eldia.com rcastillo@eldia.com

No es casualidad que NTVG haya elegido a nuestra ciudad para su tan ansiado regreso a los escenarios argentinos en esta especie de pre post pandemia. Porque, revela Emiliano Brancciari, “La Plata nos ayudó a curar”. En diálogo con EL DIA, el vocalista, compositor, guitarrista y fundador del popular combo uruguayo refiere al momento bisagra de su carrera cuando, en 2012, sufrieron el golpe más duro: la pérdida de un integrante, de un amigo, Marcel Curuchet. En ese momento, estuvieron a punto de dejarlo todo, abatidos por el dolor, pero decidieron continuar. Y en esa vuelta estuvieron firmes los platenses, llenando el estacionamiento del Estadio Único, listos para “arropar”, “abrazar” y ser el calor del pleno invierno que atravesaban. Y eso, dice el cantante, es algo que no olvidarán jamás.

Aunque para ese entonces el amor entre NTVG y La Plata ya llevaba escritos varios capítulos, ese show consolidó el vínculo y vendrían después actuaciones memorables, como el Unico por dentro en 2014 , el festejo aniversario en una Plaza Moreno que convocó a 150 mil personas meses después de llenar el coloso de 25 y 32 y, entre otros hitos, la seguidilla de cinco presentaciones acústicas en el Coliseo Podestá en marzo del año pasado, apenas días antes de que se desatara toda esta locura pandémica.

Estas son algunas de las razones por las que NTVG, habiendo incluso tenido la posibilidad de tocar donde, dicen, atiende Dios, eligió volver a las diagonales para celebrar su regreso al vivo. El concierto, muy esperado, será el próximo sábado 18 de diciembre, en un Estadio Unico que los recibirá con aforo completo, y para el que todavía quedan algunas entradas disponibles por Ticketek.

Será, según adelantaron Brancciari y Denis Ramos en el marco de una entrevista con este diario realizada a través de Zoom, un recital con muchas “sorpresas”, entre invitados y momentos especiales, además de un repertorio de más de 40 canciones donde habrá espacio para repasar cada una de sus etapas registradas en una decena de discos de estudio.

“‘Luz’ para nosotros fue nuestra salvación a nivel mental de todo este período tan crítico para todos”

Claro que “Luz”, su flamante material y que fue nominado a los Latin Grammy al mejor álbum de rock, tendrá la prioridad. Porque, para la banda, representa algo muy especial, un “cambio de piel”, una “salvación a sus vidas” en un momento tan complejo que no ha dejado indiferente a nadie.

-¿Cómo vivieron los primeros meses de pandemia y cuándo empezaron a encontrar la luz que los llevó a grabar su último disco?

Emiliano Brancciari: Lo más difícil fue la incertidumbre, el no saber cuando íbamos a volver a vivir, pero tuvo cosas positivas también, como la reconexión con un montón de cosas de nuestra parte porque estábamos acostumbrados a viajar mucho. Pudimos reconectar con nuestro lugar, con nuestros hijos sobre todo, pudimos dedicarnos de lleno a ellos. También pudimos dedicarnos a preparar un disco que, por suerte, teníamos en mente, pero tener todo ese tiempo libre y poder dedicarlo al álbum fue sumamente positivo. Como a todo el mundo se hizo complejo estar separados, no poder trabajar y hacer lo más nos gusta, que es tocar en vivo. Hubo que hacer un equilibrio para pasarlo y por suerte ya estamos acá.

-¿Qué significó “Luz” para ustedes?

E.B: “Luz” para nosotros fue -su nombre lo dice- nuestra salvación a nivel mental de todo este período tan crítico para todos, en donde por suerte teníamos de dónde agarrarnos, dónde poder volcar toda esa ansiedad, esa creatividad, esa energía.

“Luz”, flamante disco de NTVG, incluye una colaboración con ricardo mollo: “austro”. En la foto, con Brancciari

-Un concepto del que se nutre “Dejo atrás”, una de las canciones con más potencia del álbum.

E.B: “Dejo atrás” es la composición más vieja de este álbum. Después de llevar un tiempo sin componer, fue el primero que me salió y habla un poco de eso, de renacer, de reinventarse, de poder sacar para afuera lo que a uno le perjudica, lo que a uno le quema el cuerpo. Creo que mucha gente se sintió identificada con esta canción, porque a todos nos ha pasado en algún momento de la vida esto de sentirnos estancados, de sentir que ya no somos esa persona que solíamos ser, pero siempre hay tiempo para retomar el buen camino y volver a ser.

-Con este disco volvieron a la potencia rockera después de algunos años de giras acústicas y, después, la pandemia. ¿Cómo fue el reencuentro con lo eléctrico?

DR: Cuando nos juntamos a ensayar en junio de 2020 habían pasado más de 90 días sin estar juntos, antes habían sido todas reuniones por Zoom. Musicalmente, Emi nos pasaba por esa vía, nada presencial. Entonces cuando empezamos a bajar las canciones en la sala de ensayo, fue una emoción increíble y veíamos que era un disco divino para grabar en un futuro. Fue muy emocionante llegar a octubre con todas las canciones ensayadas y ya sabiendo qué disco queríamos grabar. Fue disfrutar y plasmar todo ese trabajo.

E.B: Disfrutamos mucho los shows acústicos, fue otra cosa, súper distinto, pero la primera vez que nos metimos a la sala con los amplificadores y el sonido fuerte, nos dimos cuenta que nos faltaba la adrenalina del show, que es lo que va a venir ahora, pero ese golpe de energía de tocar fuerte fue muy lindo.

-Están a días de volver a los escenarios en Montevideo y la próxima semana vuelven a La Plata. ¿Dónde nace el amor con esta ciudad?

E. B: Tenemos una relación con La Plata de muchos años, muy muy cercana, fue la primera ciudad en donde vimos que canten canciones nuestras, y eso no lo vamos a olvidar nunca. Durante muchos años cerramos los años tocando en esta ciudad y no es casualidad que el primer show post pandemia en Argentina sea en esta ciudad que tanto queremos.

-¿Tenían otras propuestas de escenarios y eligieron La Plata?

“Estamos en el mejor momento; en un momento hermoso en lo humano y eso es más de un 50% para que lo musical también fluya”

Denis Ramos,

sobre el presente de NTVG

E.B: Teníamos la posibilidad de hacerlo en Capital, pero por varios motivos elegimos esta ciudad, y no nos arrepentimos.

-En 2012, en el estacionamiento, hicieron el primer Estadio Único. ¿Qué recuerdos tienen de ese show con el que volvían a los escenarios después de una gran pérdida como fue la muerte de Curucha?

E.B: Ese show fue súper emocionante, nos sentimos abrigados, queridos por la gente, estábamos en un momento sumamente duro y difícil, no sabíamos realmente si teníamos que seguir tocando. Por suerte lo hicimos, porque nos fuimos curando sobre el escenario, pero parte de esa cura tiene que ver con el amor de la gente y lo que sentimos ese día. Nos arroparon sobre el escenario. Es de los momentos que no nos vamos a olvidar nunca.

-Desde sus inicios, se han reinventado desde lo musical pero sin perder su esencia. ¿Cómo mantienen el equilibrio?

E.B: Nuestra esencia es esa: no encerrarnos, no encasillarnos, tratar de innovar en cuanto a lo que nosotros seguíamos haciendo, cambiar sonidos, explorar. Viene por ese lado no tener tanto prejuicio a la hora de hacer música, y creo que eso la gente lo valora mucho. Estamos en un momento en donde, sobre todo la juventud, no tiene tanto prejuicio como antes, que todo era muy puro y si te salías un poquito ya estabas ‘vendiéndote’ o había un montón de verdades ridículas. Por suerte están desapareciendo, ya no existen esas tribus que no se juntan, que no disfrutan de lo mismo. Ahora podés escuchar algo, disfrutar de otra cosa, como debe ser el goce y disfrute de la música.

Junto a Nicki Nicole, NTVG grabó “Venganza”, un tema contra la violencia de género

-De hecho, invitaron a participar de este disco a Nicki Nicole, estrella del género urbano. “Venganza” es una canción en la que vuelven a hablar sobre la violencia de género pero en la que pidieron la voz de una mujer. ¿Por qué?

E.B: “Venganza” es una canción que es mucho más cruda que “Nunca más a mi lado”. Esta es cantada en primera persona, y al ser un tema tan fuerte y con un mensaje tan duro, necesitábamos que una mujer participara y la hiciera propia porque nosotros podemos apoyar, aprender, pero no podemos ponernos en el lugar de una mujer, porque no lo somos, porque no podemos llegar a imaginar lo que viven día a día. Queríamos que una mujer participara, y no nos equivocamos. Ella escribió su parte y te pone la piel de gallina, además es muy talentosa y ayuda a potenciar la canción, que va dirigida ante la falta de respuesta, de soluciones. Obviamente que es fantasioso el título “Venganza”, ya que solo se pide justicia.

“Podemos apoyar, aprender, pero no podemos ponernos en el lugar de una mujer, no podemos llegar a imaginar lo que viven día a día”

Emiliano Brancciari,

sobre su feat con Nicki Nicole

-Nicki va a participar como invitada en los shows que ofrecerán el 13 y 14 en Montevideo. ¿Viene también a La Plata?

E.B: No sabemos si estará en La Plata, depende de algunas cosas. Sí va a haber otros invitados, obviamente, que ya están confirmados así que será un show completo. No se puede anticipar nada (risas).

-Algo nos tienen que contar…

DR: Va a ser un show largo y dinámico, más de 40 canciones, muy largo, y cuando digo 40 canciones no digo que sea una detrás de la otra. Puede haber momentos en los que se una una canción muy larga, y que la gente disfrute. Por lo que aconsejo que vayan preparados, que descansen, que almuercen bien porque va a ser un gasto de energía importante.

-¿Cómo viven el estreno de “Lejos de los focos”, el documental que los registró durante la pandemia?

E.B: Estamos muy contentos, es un trabajo súper musical, pero que también tiene otras cosas, de nuestros momentos de creación, y recreación. Nosotros lo disfrutamos y estamos seguros que la gente la va a pasar muy bien.

-El show en La Plata será para ustedes el último del año. ¿Ya tienen planificado el 2022?

E.B: A partir de febrero tenemos un montón de cosas, en toda Latinoamérica, inclusive en España y Estados Unidos, pero todo en lápiz. La verdad es que hoy no podemos asegurar nada, se va muy de a poco, tenemos un montón de ideas, un montón de ganas, así que va a haber de todo si sale todo bien. Vamos a girar por Argentina en dos etapas durante el año y tenemos un montón de proyectos.

-¿Cómo podrían definir el presente de No Te Va Gustar?

DR: Estamos en el mejor momento, yo creo, en un momento hermoso en lo humano y eso es más de un 50% para que lo musical también fluya. El disco es un cambio de piel, un cambio de energía, un cambio de todo. Eso te genera una inspiración nueva, de volver a tomar nuevos caminos.

-Con tantos años girando la rueda, ¿qué los inspira a seguir haciendo canciones?

E.B: Es nuestra vocación hacer canciones. Las musas están ahí, ahí, y no se van…