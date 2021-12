Desde la OMS advierten posible "tsunami de infecciones en el mundo"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una dura advertencia ante la irrupción de la variante Omicron respecto de la posibilidad que desencadene "un tsunami de infecciones en el mundo".

Fue la jefa técnica y epidemióloga del organismo, María van Kerkhove, quien expresó su preocupación ante la aparición de esta nueva cepa del COVID-19, sobre la que todavía no se sabe si genera una enfermedad más leve ya que los datos obtenidos hasta el momento no son suficientes.

Mientras "todos los casos fuera de Sudáfrica han sido leves o asintomáticos", en ese país "hemos visto toda la gama, desde enfermedades leves a más graves. Cuando el virus Omicron entre en poblaciones vulnerables habrá un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte". "La mayoría de los informes que tenemos ahora dicen que es más leve, pero es pronto para decirlo. En las próximas semanas lo sabremos", afirmó la especialista desde Ginebra, Suiza.

Van Kerkhove instó a las autoridades de cada país a tomar las medidas de manera inmediata para tratar de neutralizar la propagación: "Se lo repito a los gobiernos: no esperen para actuar. Y no me refiero a confinamientos. Antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones, por favor, usen las mascarillas, faciliten el teletrabajo, limiten los contactos con otras personas, eviten las reuniones, inviertan en ventilación y tengan sus hospitales preparados".

Respecto de la posibilidad de ponerle fin a la pandemia consideró que "no estamos haciendo lo suficiente para acercarnos al final. Hay que hacer mucho más. Hay que hacerlo ya", al tiempo que sobre las reuniones con motivo de las Fiestas "lo que pedimos es que sean extremadamente prudentes. Es realmente difícil, lo reconocemos". "No hay riesgo cero, pero se puede reducir si todo el mundo se vacuna, si te hacés un test de antígenos antes de ir, si hacés actividades al aire libre, si asegurás una buena ventilación, si limitás el número de personas o pides a la gente que sea extremadamente cautelosa. Siempre hay que pensar en los demás. Incluso si estás protegido, podrías visitar a personas que no lo están y no quieres llevar el virus a nadie, sobre todo a personas mayores a las que amamos", finalizó.