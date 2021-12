Suben los casos: los contagios crecieron 42% en el país en la última semana

Aunque sin generar una suba de ocupaciones aún inquietantes en las salas de terapia intensiva, los casos de coronavirus crecen en el país y ayer, con 34 muertes y 4.555 nuevos contagios en las últimas 24 horas, se volvió a marcar una de las cifras más altas de los últimos meses

Concretamente, el número de casos en el país ya lleva más de nueve semanas en ascenso sostenido con el predominio de la variante Delta. Esto, sumado a la preocupación que conlleva la llegada al país de la nueva variante más contagiosa Ómicron, no hace más que generar alarma e inquietud de cara a lo que podría ocurrir en las próximas semanas.

De acuerdo a las cifras oficiales, el crecimiento de casos fue de un 42% respecto del comienzo de la semana pasada. Los nuevos casos registrados por el Ministerio de Salud saltaron de un promedio diario de 400 hace dos meses a más de 3.500 en los últimos días.

LA NUEVA CEPA

A todo esto, la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que la variante Ómicron avanza “a una velocidad nunca antes vista”, con una tasa de reinfección superior al resto de las variantes de coronavirus y detectada a esta altura en 77 países.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, mostró su preocupación porque la sociedad considera a Ómicron “como algo leve”, y consideró que, aunque es cierto ese carácter, su rápida propagación “podría afectar nuevamente a los sistemas de salud”.

El funcionario alertó que “las vacunas por sí solas no harán desaparecer la pandemia”, y subrayó que “Ómicron se está propagando a una velocidad que no habíamos visto antes; probablemente hemos aprendido que si subestimamos al virus nos veremos dañados”.

Además, el portavoz de la OMS, Adi Mhamud, confirmó que los primeros datos y estudios de la variante Ómicron indicaron que tiene una tasa de reinfección superior al resto de variantes hasta ahora conocidas. “Esto demuestra la importante tasa de propagación que posee”, agregó Mhumud.

Los especialistas coinciden que la única forma de enfrentar al virus es con la vacunación

Por otro lado, la OMS defendió la importancia de la dosis de refuerzo, y sostuvo que estos programas de vacunación exacerban la brecha entre los países. “Es una cuestión de priorización -dijo Tedros-. El orden es importante. Dar dosis de refuerzo a grupos que están en bajo riesgo de muerte o infección pone en peligro la vida de aquellos que están en un riesgo alto”.

En la misma línea, Maria Van Kerkhove, directora de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, declaró ayer que también encendió las alertas: “Creo que nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo -aseguró-, tanto de delta como de ómicron. Se lo repito a los gobiernos: no esperen para actuar. Y no me refiero a confinamientos”.

Consultada al respecto, la científica explicó que si la variante “tiene una mayor transmisibilidad y hay un gran número de casos (...) ese mayor número de casos se traducirá en un mayor número de hospitalizaciones. Y un mayor número de hospitalizaciones en un sistema ya sobrecargado conducirá a más muertes. Así que no es algo bueno. Sería una buena noticia que no cause una enfermedad más grave, pero una variante altamente transmisible provocará más casos”.

Si la ómicron resulta ser más transmisible que la delta y las vacunas no logran generar inmunidad, “entonces el virus seguirá circulando y seguiremos viendo muertes”, alertó. “La gran pregunta es qué pasará con las mutaciones y la evolución del virus. ¿Ha llegado ya a su adaptación óptima? Mucha gente piensa que tiene margen de mejora para convertirse en más transmisible. ¿Será más grave o más leve? No lo sabemos”, respondió la científica.

LA SUBA

Para graficar el crecimiento que vienen experimentando los casos de Covid en el país, hay que marcar que en la semana del lunes 29 de noviembre al domingo 5 de diciembre se registraron 14.224 nuevas infecciones en la Argentina. Y en la última semana, del 6 de diciembre al 13 del mismo mes hubo 21.291 casos positivos. Es decir, más de un 42% de incremento semanal.

Los expertos sanitarios advierten que muchas veces la cifra de casos diarios es muy variable y no expresan fehacientemente la realidad, dado que durante los fines de semana se produce un retraso en la carga de datos y en siguiente días se incremente de manera considerable. Por ello, es mejor analizar el promedio semanal de contagios.

Así, desde el 16 de noviembre a la fecha, el promedio en todo el país creció 68%. Si se distingue por jurisdicción, en la provincia de Buenos Aires subió un 58%, en la Ciudad de Buenos Aires casi se duplicó, con un 92% de nuevos casos promedio semanales. Mientras que en el resto del país, por fuera de los dos grandes distritos, el porcentaje llegó al 66%.

Otra de las cifras que ha crecido en los últimos días es la de pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Actualmente hay 739 pacientes internados en una UTI, lo que significa que la ocupación actual de esas camas totaliza el 35% y sube a 37,8% en las camas del AMBA. Los números se encuentran muy por debajo de las 7969 personas hospitalizadas el 14 de junio en situación crítica por la enfermedad, pero alerta que la demora en completar los esquemas de vacunación pueda volver a estresar a un sistema de salud que se vio muy exigido durante meses.

LOS CASOS DE AYER

Como se dijo, otras 34 personas murieron y 4.555 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.826 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.366.522 los contagiados desde el inicio de la pandemia, de acuerdo al parte brindado ayer por el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria indicó que son 739 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 35,3% en el país y del 38% en la Área Metropolitana Buenos Aires. De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, además, el total de inoculados asciende a 71.799.106, de los cuales 37.364.854 recibieron una dosis, 31.247.579 las dos, 1.979.995 una adicional y 1.206.678 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 88.296.633. De los 5.366.522 contagiados, el 97,27% (5.220.418) recibió el alta y 29 278 son casos confirmados activos.