Fabian Gianola rompió el silencio y dijo que no declarará: "Creo que no debo pedir perdón"

Fabián Gianola, quien debería presentarse este viernes a las 10 a prestar declaración indagatoria por la causa por abuso sexual que pesa en su contra, realizó un video en el que asegura ser víctima de una extorsión por parte de las dos mujeres que lo denuncian, la locutora Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses.

Además adelantó que por recomendación de sus abogados, Federico Schumacher y Diego Onorati, no declarará, a la espera de pruebas que, según él, podrían resolver el caso a su favor.

En primer lugar, Fabián Gianola explicó la razón por la que grabó estas palabras y las hizo públicas: "Ante los hechos que son de conocimiento público y por pedido de mis abogados, voy a grabar este video para contarles algunas cosas".

Gianola aclaró que hay datos sobre su causa que no han sido divulgadas de manera correcta: "Primero, yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa, son dos personas que me denunciaron". De igual manera, el actor quiso explicar en qué circunstancias se dieron sus vínculos con Fernanda Meneses y Viviana Aguirre, sus denunciantes: "La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses, exigiéndome dinero, porque si no iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos, finalmente yo no acepté la extorsión, no voy a aceptar la extorsión y me denunció".

El conducto aseguró que tiene pruebas contra la actriz: "Tenemos los audios de las amenazas, tenemos audios que comprueban el intento de extorsión; por otro lado, en esa causa todos los testigos declararon a mi favor".

Fabián Gianola quedó expuesto por todo este escándalo, luego de que lo acusara Natacha Jaitt y Meneses lo denunciara formalmente, el periodista Damián Rojo reveló un audio que le habría enviado este a Fernanda, en el cual le pedía que no asistiera a "Intrusos" (América TV) a contar su versión e incluso la amenazó: "La verdad, podés hacer lo que quieras. Vos vas esta tarde a lo de Rial, y yo hago una locura".

Asimismo, Fabián Gianola se refirió a la denuncia de la locutora: "La segunda denuncia es de una mujer que vi tres veces en mi vida con gente, siempre rodeada de gente, y también todos los testigos declararon a mi favor, salvo uno: su pareja".