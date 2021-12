Cartonazo: una joven de La Loma ganó $300.000, pero pudieron ser $600.000

Acróbata en tela y tallerista, 23 años, vecina de La Loma, recibió la noticia de ser la única acreedora del pozo y, por consiguiente, la flamante dueña de 300.000 pesos, y pegó un grito de alegría. Aunque no pudo duplicar el premio a $600.000, una chance tentadora para quienes presentan las tarjetas de los cuatro juegos anteriores. Greta Carolina Sotelo se presentó en la redacción de EL DIA con el Cartonazo y no se sabía entonces (había que esperar hasta las 5 de la tarde para determinar si había otros ganadores) si debía o no compartir el premio con otros lectores; de ahí la exclamación de felicidad de la joven.

No bien advirtió que había completado todos los números de su cupón, Greta se acercó a la redacción de este diario y mostró los 15 aciertos. Y es que, de acuerdo al reglamento del juego, quienes logren llenar su tarjeta deben presentarse el miércoles de cada semana en EL DIA con el cartón para acreditarse como ganadores. El plazo, para presentarse, es, como se dijo, hasta las 17.

En esta ocasión, se habían sumado seis semanas de 50.000 pesos cada una: cinco resultaron vacantes y se le agregó otro pozo para la ronda que venció ayer. Así, se terminaron reuniendo 300.000 pesos, que fue el total que se llevó la joven lectora de La Loma. La resolución del último juego, entonces, se produjo después de una larga y creciente expectativa por parte de los lectores participantes.

La suma de dinero es un suculento “regalo navideño”, pues son numerosos los productos que se pueden adquirir con 300.000 pesos, sobre todo en esta época de año que, a raíz de las Fiestas, se suele gastar más de lo habitual en alimentos, regalos y algunos gustos extra que se da la gente.

Además, se acerca la época de las vacaciones y ese monto alcanza también para concretar diferentes proyectos veraniegos.

Greta dijo que repartirá el efectivo entre un descanso en casa de familiares de Mendoza y una inversión para la actividad a la que se dedica. “Me encanta el sur, así que después de ir a Mendoza voy a tratar de extenderme un poco más en algún otro lugar”, anticipó la joven y añadió: “los materiales con los que trabajo son muy caros, por lo que creo que voy a reservar una parte del premio para comprar algunas cosas que necesito para trabajar”.

Siempre se aclara que en caso de surgir más de un ganador el premio se distribuye en partes iguales. Greta, en ese sentido, tuvo una particular suerte con su cupón, que fue el único en registrar el “match” con los números publicados en EL DIA.

Cabe reiterar que el total del pozo no es el límite a ganar, porque a partir de una modalidad de juego que se incorporó hace unos meses, quienes aciertan todos los números del cartón tienen la posibilidad de duplicar su premio. Para que se cumpla con ese “plus”, junto con la tarjeta ganadora hay que presentar también los cuatro cupones anteriores a esa ronda.

Cómo jugar

Para convertirse en ganadora o ganador del Cartonazo hay que sumar 15 aciertos (correspondientes a los números que figuran en el cupón). Los dígitos son entre el 00 y el 89.

El punto de partida se concreta los viernes con la entrega de la tarjeta y el juego sigue su desarrollo el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles siguientes con la publicación de lo números que los lectores deben cotejar con su cartón.

Si quien gana presenta los cupones de las 4 jugadas anteriores, duplica el premio

En el caso de lograr hacer match con el total de los números, el portador o la portadora de la tarjeta tiene que llamar al teléfono de EL DIA, 425-0101, comunicar que acertó los 15 números, y presentarse en la sede de la redacción del diario, diagonal 80 Nº 815, en el horario entre las 11 y las 17.

Se resalta, por otra parte, que según la mecánica del Cartonazo cada semana se ponen en juego 50.000 pesos.

En caso de que haya un pozo vacante -como vino sucediendo desde varias rondas atrás-, se suma ese dinero al premio acumulado y se forma una cantidad muy atractiva para la concreción de algunos sueños personales o familiares vinculados al consumo, como viajes, remodelación del hogar, adquisición de equipamiento para la casa o de dispositivos tecnológicos, u obsequios que se deseen regalar a algún ser querido.

En esta oportunidad, con un horizonte que promete hasta 600.000 pesos serán muchos de gran valor los proyectos que podrían concretarse.