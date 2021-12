VIDEO. Las palabras de Máximo Kirchner que hicieron caer el acuerdo y la aprobación del Presupuesto

"Votemos por sí o por no y terminemos con el show". Con esas palabras cerró el presidente del bloque en Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, antes que se votara el proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno. Y fueron, junto a lo que dijo anteriormente, lo que hizo caer el acuerdo para que la iniciativa regresara a comisión y tratar de poder salvarla.

Hasta ese momento, y tras casi 21 horas de debate, todo indicaba que la oposición terminaría apoyando el pedido para que el Presupuesto regresara a comisión y entonces seguir negociando el martes que viene.

Sin embargo, las palabras del hijo de la vicepresidenta terminaron rompiendo ese acuerdo y la oposición decidió rechazar la solicitud y avanzar con la votación en general que terminó siendo negativa, propinándole al oficialismo un duro revés político.

"Habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vice de Gobierno presente y una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y un ex presidente de esta Cámara...me llama la atención poderosamente el comportamiento que está teniendo también un ex ministro del Interior del gobierno que nos precedió", comenzó diciendo.

"Me llama la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44 mil millones de dólares", dijo, lo que disparó la respuesta inmediata de varios de los legisladores opositores.

Ante esa situación, repitió en ocho oportunidades "aprendan a escuchar". Fue necesaria la intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que medianamente retornara el orden en la sesión. Pero a esa altura, Máximo Kirchner tenía decido ir con todo contra la oposición.

"Teniendo en cuenta la presencia de tan distinguidas personas que ocuparon tan altos cargos producto de la elección, claro que leemos los resultados de las urnas y esta es una elección intermedia. La del 2019 definió quien gobernaba a la Argentina. Uno lo que quiere es que podamos votar", afirmó.

"El Presidente se compromete a mandar estos proyectos al Congreso como es el que vendrá cuando sea el acuerdo con el FMI. Ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar la democracia", agregó, para cerrar diciendo que "quizás fue la cobardía también de no poder mandar ese proyecto (en relación al FMI). Votemos por sí o por no y terminemos con el show".