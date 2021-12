Continúan los reclamos por los ruidos molestos de madrugada

La catarata de reclamos por los ruidos molestos nocturnos a raíz de fiestas y recitales continuó ayer con quejas de vecinos de las inmediaciones de Plaza Matheu, quienes reclamaban, ya en horas de la madrugada por el alto volumen de la música que llegaba a meterse en las casas del área.

“Hay un recital en la zona de Plaza Matheu. Son casi las tres de la mañana y estamos con el ruido desde hace cinco horas”, se quejó una vecina de la zona. En la misma dirección se expresó un rato antes ante este diario otro vecino de El Mondongo”.

Los frentistas no llegaron a identificar con precisión la procedencia del estruendo en la zona de 1 y 66.

Por su parte, Miriam, titular de la concesión del buffet -con servicio de restorán- del Club Matheu (63 entre 1 y 2), aseguró que su labor nada tiene que ver con los ruidos molestos que alteran a los vecinos de esa institución, según quejas reflejadas ayer por este diario. “Durante la cuarentena vendíamos al mostrador. Cuando se empezó a levantar un poco hicimos cena show, los viernes y sábado, pero todo termina a la 1 o a las 2 y como no son recitales no generan ruido. Las fiestas de las que se habla no son acá. Se hacen en un salón de eventos y eso pertenece al Club”, indicó la comerciante.