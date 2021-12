Nancy, su novio y el ex: la mujer habló de una trama de "obsesión" tras el violento caso

El violento caso de Nancy, su novio y el ex ocurrido en nuestra ciudad esta semana se convirtió en un tema nacional. Luego del video al que tuvo acceso EL DIA en exclusiva, grabado por un motociclista que envió las imágenes al WhatsApp del diario, y luego se hizo viral recorrió el país (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-11-30-13-9-0-molio-a-golpes-al-novio-de-su-ex-y-destrozo-su-auto-en-pleno-centro-platense-policiales).

Lo cierto es que más allá de los reportes policiales y la forma en que se pudo reconstruir el hecho a partir del video, en las últimas horas se conoció parte de la historia, que lleva consigo una trama de "obsesión". La mujer en cuestión habló y contó los detalles que desencadenaron una persecución que terminó en la comisaría con un detenido y dos autos destrozados. La frase “¿de dónde la conocés a Nancy?” que se le escucha decir al violento hombre fue la llave para descubrir que se trataba de un tema sentimental. Pero ahora se conoció la verdad.

“Estaba por bajar de la camioneta y empezó a atacar al chico que estaba conmigo”, comenzó diciendo Nancy, quien contó que “estoy saliendo con una persona que la conozco hace poco y me llevó al trabajo. Me estaba esperando y ahí pasó todo, yo me resguardé en un comercio vecino, o quería matar”.

Sobre su relación con el agresor dijo que estuvo 22 años en pareja con él y tienen un hijo, pero "hace un año que nos separamos y en estos meses esta persona nunca asumió o entendió que era definitiva. Ahí empezó todo lo que es hostigamiento, persecución, mensajes de texto, llamadas y apariciones en mi casa y mi trabajo”. En ese sentido explicó que por miedo a "un efecto adverso" decidió no hacer la denuncia formal: “No tengo botón antipánico porque no pedí la perimetral ni tampoco hice denuncia formal por hostigamiento. Todo mi círculo lo sabía. También lo sabía mi psicóloga y mi abogada. Lo denunciamos en la audiencia de familia”.

Respecto a la relación que mantenían este último tiempo reveló que su ex “estaba ciego en que quería saber en qué andaba yo. Me preguntaba si estaba con alguien. Lo que está pensando él es que yo lo tenía (al novio) de antes. Es alguien enfermo, ojalá que reciba ayuda”. También aseguró que cuando estaban juntos “él no era violento en la convivencia. Pero cuando pasa el tiempo y vas a terapia te das cuenta de varias cosas. En 22 años no me pudo ver con un amigo o vecino o desconocido, era muy celoso", y manifestó que este último tiempo "se volvió una obsesión”. Tal es asó que “Iba a mi trabajo y me pedía que lo abrace. Me pedía todo el tiempo que vuelva”. Pero no quedaba ahí el reclamo. Según sostuvo, su ex la amenazaba con se iba a matar.

Cuando le preguntaron a Nancy cuál fue el motivo de la separación contó: "Fue por infidelidades de parte de él. De todas formas si vamos para atrás tuvimos varias separaciones, perdonaba, volvía, hasta que me harté. Y dije basta. El hombre machista no entiende cuando vos le decís basta”.