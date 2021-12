Parque Saveedra, la laguna que se convirtió en charco: vecinos desperados quieren juntar una "vaquita" para salvarla

Los reclamos por la pérdida del caudal de la laguna del Parque Saavedra sigue alarmando a los vecinos a pesar de los reclamos que vienen realizando en las últimas semanas. Según volvieron a advertir, "si sigue este estado de abandono, la laguna se va a quedar seca".

La semana pasada una vecina preocupada por el estado del lugar había expresado: "Con gran sorpresa y disgusto, me di cuenta que nadie habla de la laguna, que se está secando por que la bomba no funciona y la Municipalidad no hace nada".

Y agregó que "estoy indignada", al tiempo que manifestó: "Que se haga algo por la laguna del Parque, porque además hay tortugas, peces, los maravillosos nenúfares y lotos, pero si esto sigue así en pocos días no va a quedar nada".

En la jornada de hoy, tras el fin de semana, una vecina, Susana Aceto, alertó que "el lago está casi seco".

Pero además advirtió que "hay basura por doquier" y que "el arroyo que unía el lago mayor es un pantano". "La bomba que da agua no funciona ya que dicen que fue vandalizada, no sirve la seguridad implementada hace un tiempo", sostuvo.

Cabe remarcar que los vecinos venían advirtieron por cortes de pasto en sectores en donde debía haber agua. A partir de esa situación puntualizaron por la importante baja de la laguna, aunque en los últimos días, con nuevos reclamos, dieron cuenta de que el problema se ha agravado.

