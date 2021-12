Volvió a caerse Amazon Web Services: es la tercera vez en una semana

Amazon Web Services (AWS), el servicio de alojamiento web que impulsa casi todo lo que se encuentra online, sufrió hoy su tercera interrupción en el mes. A raíz de los problemas técnicos, se produjeron grandes complicaciones.

Por ejemplo fueron afectados servicios como Coinbase , Slack y la tienda de Epic Games, los cuales han recibido quejas de sus usuarios, según DownDetector. La página de estado de AWS aseguraba que estos problemas podrían estar relacionados con un solo centro de datos en West Virginia que perdió energía en las primeras horas de la mañana.

En tanto, desde la compañía se confirmó que uno de sus centros de datos dentro de la “zona de disponibilidad única” perdió energía a las 7:01 AM de esta mañana (hora local), aunque dice que el problema parece estar resuelto aproximadamente media hora después.

Con todo esto, no sorprende que los servicios no hayan vuelto al 100% tras el anuncio de la vuelta. “Si bien todos los servicios están comenzando a ver una recuperación significativa, los servicios que alojaban puntos finales dentro del centro de datos afectado, como bases de datos RDS de una sola zona de disponibilidad, ElastiCache, etc., habrían tenido un impacto durante el evento, pero están comenzando a ver una recuperación ahora”, sostiene la página. Además, si se tiene en cuenta que los informes de DownDetector todavía se filtraban poco después de haberse solucionado el problema, la recuperación parecía estar en curso en el momento de la publicación.

Lo cierto es que no está claro por qué AWS ha tenido contratiempos varias veces este mes. Hace dos semanas, el servicio sufrió una interrupción importante que eliminó todo, desde las aplicaciones de citas hasta los servicios de transmisión, e incluso dejó fuera de línea las propias redes logísticas de Amazon durante un corto período de tiempo. Luego, a mediados de este mes, AWS sufrió otra interrupción, esta vez debido a un problema de "conectividad a Internet" sin nombre.