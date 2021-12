Discriminación en boliche: "Me pidieron disculpas y admitieron que tendrían que haberme llamado antes"

Después que Martina Sierra denunciara haberse sentido discriminada al asistir a un bar platense por encontrarse en silla de ruedas tomara trascendencia nacional, el INADI tomó intervención y resolvió que el personal del local realice un taller de prácticas antidiscriminatorias.

El sábado último, Martina concurrió junto a cuatro amigas a Bye Henry para el festejo de un cumpleaños. Al llegar pidió una mesa y la empleada le dijo que no había. Una de las jóvenes que la acompañaban hizo la misma consulta y la respuesta fue otra: había una mesa en el fondo, pero el problema era que la silla de ruedas no pasaba por el espacio que quedaba libre y no podían pedirle a la gente que estaba en el lugar que se corriera "porque era de mala educación". Y luego, otro empleado se acercó y le dijo que el bar después "se convertía en boliche y va a ser un lío con la silla".

Martina comentó lo sucedido en su perfil en una red social y el caso cobró notoriedad. El bar hizo su descargo también en las redes, pero lo sucedido ya estaba en manos del organismo, que en las últimas horas resolvió que el personal de Bye Henry realice un curso de prácticas contra la discriminación.

"Me parece perfecto, me encantaría que se hiciera no sólo en ese bar sino en todos los lugares", afirmó Martina en diálogo con eldia.com. La joven contó que entre los empleados y los dueños "se echan la culpa entre ellos" y que eso es algo "que a mí no me importa porque el responsable es el que contrata".

Además dijo que ayer jueves (el hecho denunciado ocurrió el sábado 18 de diciembre) "se comunicó conmigo por primera vez alguien del lugar. Dijo que era un gerente. Hablamos, me pidió disculpas y se las acepté, pero le dije que la denuncia ya la había hecho". "También le dije que cuando subí lo que pasó esperaba una disculpa por privado, nada más y él me dijo que que el mensaje lo vio el lunes, que fue cuando subieron su explicación, pero admitió que debería haberse comunicado antes", agregó.

"Para mí con esto ya está resuelto el tema", afirmó, buscando dar por concluido todo lo sucedido.

Por su parte, Federico, uno de los socios de Bye Henry, aseguró que "en ningún momento tuvimos la intención de discriminar a Martina. De echo se quedó a tomar algo con sus amigas en nuestro local que está al lado. Con eso quiero decir que si nos manejáramos de una manera discriminatoria lo haríamos en todos los locales y no en uno sí y en otro no".

"Simplemente la recepcionista creyó que esa mesa en el fondo no era la mejor para ella", dijo sobre el momento que desencadenó la denuncia. "Claramente en algo falló porque ella se sintió discriminada. Obviamente vamos a enviar a nuestros empleados a hacer los talleres para que el local sea más inclusivo", aseguró respecto de lo resuelto por el organismo.

Según le dijo a eldia.com el local cuenta con todas las medidas necesarias para que pueda asistir una persona discapacitada. "Lo único que nos faltaba es un cartel que señalizara el espacio prioritario para discapacitados", explicó, y coincidió con la propuesta de Martina respecto que el taller de prácticas antidiscriminatorias debería extenderse a todos los bares. "Me parece buenísimo que todos saquemos algo positivo. A nosotros nos va a servir porque a partir de hoy vamos a tener un espacio que no teníamos para que lo que le pasó a Martina no le pase a nadie más", agregó.