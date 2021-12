VIDEO.- A dónde están hisopando este viernes en La Plata: ya se forman largas filas para testearse

A horas de que las familias se junten para celebrar la Nochebuena, son muchos en La Plata los que todavía esperan para realizarse un hisopado y de esa manera saber si tienen COVID.

Desde que en las últimas dos semanas creciera de manera exponencial la cantidad de casos, volviendo a valores registrados en pleno invierno, fue aumentando la cantidad de vecinos que, por ser contacto estrecho o bien por tener algún síntoma, decidieron hisoparse para descartar o no un posible contagio y no exponer a sus seres queridos, además de cursar el aislamiento obligatorio.

Ayer en la puesto móvil montado en Plaza Moreno se formó una cola de 500 metros, y en la de Plaza San Martín tuvieron que ordenar hasta cuatro filas de no menos de 40 personas cada una. Es por eso que hoy el ritmo de demanda sigue sostenido y va en aumento, en sintonía con el aumento de casos positivos.

Vale agregar que anoche, en la posta ubicada en Plaza Moreno, se quedaron sin insumos para hisopar alrededor de las 21hs., es decir una hora antes del horario de finalización anunciado, según indicó una persona que se comunicó con el diario.

Y esta mañana, en el Instituto Malvinas (Diagonal 80 y 116) se había formado una cola de tres cuadras a pesar que el centro permanecía cerrado ya que no realizará hisopados hasta el lunes. La vecina Carla Varela comenzó a hacer la fila a las 7hs. de la mañana y contó que pasadas las 9 se habían formado 3 cuadras de cola. "En teoría debía abrir a las 9, pero está todo cerrado. La fila da vuelta al Hipódromo. No sabemos a dónde ir", sostuvo con indignación y preocupación. Otra lectora daba cuenta de la misma situación: "En ningún lado dice que iba a estar cerrado hoy. Es una locura que cierre en medio de un rebrote en la Ciudad".

En tanto, Alejo Puebla llamó a la redacción del diario y contó que se encontraba cerca de las 10hs. en el Hospital de Gonnet haciendo una "larga fila" porque según expresó que pasadas las 9, el horario en el que debían comenzar a hisopar, no lo estaban haciendo. Personal del nosocomio le explicó que "como la administrativa no había llegado no pueden empezar a hisopar. Encima sigue viniendo gente, es un mundo de gente esto". El vecino platense dijo que fue a acompañar a su madre, ya que presenta síntomas compatibles con los del coronavirus. "Ya nos dijeron que a las 13 cortan los hisopados", puntualizó.

Fuentes del ministerio de Salud bonaerense informaron ayer que los hisopados en los centros que dependen de Provincia se reanudarían recién el lunes, mientras que los vacunatorios retomarían la actividad el domingo, de manera que hoy y mañana 25 de diciembre no habría atención en ese sentido. Sin embargo, una recorrida hecha por eldia.com corroboró que la situación en los hospitales y centros de testeos de la Ciudad es la siguiente:

- Hospital de Melchor Romero: hoy y el 31 de 9hs. a 17hs. Mañana 25 de diciembre de 15hs. a 20hs.

- Hospital San Juan de Dios: sólo emergencias, esto es pacientes en estado crítico. Con síntomas leves, recién el lunes.

- Hospital Rossi: sí están hisopando, de 9hs. a 14hs.

- Hospital de Niños: sólo emergencias.

- Hospital de Gonnet: hasta las 13hs.

- Hospital Gutiérrez: no están hisopando, reanudan el lunes.

- Instituto Malvinas: sin atención, reanuda el lunes.

- Hospital San Martín: de 9hs. a 13hs.