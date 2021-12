Psicólogo platense recibirá una condecoración del gobierno francés

Es citybelense, egresado de la UNLP, vivió y se doctoró en París, y ahora, de vuelta hace ya algunos años a la Ciudad, Francia lo distinguió con las más antiguas órdenes honoríficas de ese país. Se trata del psicólogo e historiador Alejandro Dagfal, premiado también por su obra en otras oportunidades en la Argentina.

Dagfal es profesor de Historia de la Psicología en la UBA, investigador independiente del CONICET y director honorario del Centro Argentino de Historia Psi de la Biblioteca Nacional. Días atrás, el director del Instituto Francés, Lionel Paradisi-Coulouma, le comunicó que había sido nombrado “Caballero de la Orden de las Palmas Académicas” por propuesta del ministro de Educación y a través de un decreto firmado por el primer ministro de Francia, Emmanuel Macron. La medalla le será entregada en 2022, en el palacio Ortiz Basualdo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sede de la Embajada francesa en Argentina.

La “Orden de las Palmas Académicas” es el galardón honorífico civil más antiguo de Francia y la única que subsiste desde la época del imperio. Fue instaurada por Napoleón en 1808 para honrar a los miembros eminentes de la Universidad de París. Reinstaurada en 1955, desde 2018 esta condecoración se entrega anualmente a 4.500 personalidades –incluyendo a algunas extranjeras–, por los servicios prestados a la cultura francesa. En Argentina la han recibido, entre otros investigadores, la historiadora Noemí Goldman, el oceanógrafo Gustavo Ferreyra y el biólogo Diego Golombek.

En el caso de Dagfal, durante doce años (seis en Francia y seis en nuestro país) se dedicó a investigar la incidencia histórica del pensamiento francés en las disciplinas “psi” locales, tratando de explicar de qué manera la “excepción cultural francesa” influyó en la “excepción psicológica argentina”. ¿Por qué en Argentina hay cerca de 100.000 psicólogos matriculados? ¿Por qué, en el Río de la Plata, ser psicólogo casi equivale a ser psicoanalista? Estas preguntas atravesaron su tesis doctoral y sus dos primeros libros: “Entre París y Buenos Aires” (Paidós, 2009) que obtuvo el Premio Nacional en 2011) y “Paris-Londres-Buenos Aires” (Campagne-Première, 2011).

El autor platense dedicado a la recepción y desarrollo de la Psicología en nuestro país, puntualmente a la historia de la disciplina en la Argentina y su profesionalización, realizó, como se dijo, el posgrado en la Universidad de París VII entre 1999 y 2005.

Unos años antes, en 1996, recibido de psicólogo, obtuvo una beca en la UNLP para investigar sobre la historia de la Psicología en La Plata, lo cual lo llevó a formarse en la ciudad de Buenos Aires, donde se amplió su campo de trabajo a todo el país.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

A su vuelta a la Argentina, Dagfal participó en distintas actividades de cooperación internacional en ambas márgenes del Atlántico, codirigiendo un proyecto con la Universidad de París V, redactando un convenio de cooperación con la Universidad de París VII, como profesor invitado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales y asistiendo como conferencista a la École Normale Supérieur.

Más recientemente, colaboró con el Centro Franco-Argentino de la UBA y participó en tres ediciones de “La Noche de las Ideas”.

En 2017, desde la Biblioteca Nacional, organizó la visita al país de la destacada historiadora Élisabeth Roudinesco, con quien mantuvo un “diálogo transatlántico”, que luego fue publicado (Teseo, 2018).

“Mi deuda de gratitud con el Estado francés es enorme, no sólo por lo que representa a nivel del pensamiento o de los Derechos Humanos. Pude hacer mis estudios de maestría y doctorado con una beca del gobierno de Francia. Fui muy bien recibido, tanto en las universidades en las que me formé como en las que me tocó ejercer como docente-investigador”, comentó, tras conocer esta nueva distinción, el psicólogo platense.

Asimismo, resaltó el significado de su experiencia en Francia. “No fue difícil integrarse a una sociedad fragmentada y multicultural, en la que se cruza gente de todo el mundo. Mi única hija nació en un hospital público de excelencia de París. Creo que mi contribución a la cultura francesa es muy modesta respecto del aporte que ha hecho Francia a mi desarrollo intelectual y profesional”, concluyó Dagfal.