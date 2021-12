Miguel Bianculli, un “Lobo” de aquel ascenso del ‘84 sufre una enfermedad y sus compañeros piden ayuda

Después de aquel ascenso del 30 de diciembre de 1984, hubo otros equipos con los que se identificó o encariñó el hincha del Lobo por lo que sea. Porque pelearon torneos en Primera, disputaron copas internacionales, ganaron clásicos a fines de los ´80, en los ´90 y en los 2000; porque aparece el que ganó la Copa Centenario; por lo que sea, pero aquel del ´84 dejó su huella para siempre. Porque tuvo un técnico reconocido como Nito Veiga, dejó en la vieja Primera “B” nada menos que a un grande como Racing, al que “bailó” acá y allá. En Avellaneda 3-1 y en el Bosque 4-2. Esa base después se la bancaría incluso en Primera con jugadores como Kuzemka, Pedrazzi, Carrió, Andrada, Flores, Ingrao, Tempesta y Lúquez, entre otros.

Hoy justamente se cumplen 37 años de aquella recordada vuelta a la “A” tras largos cinco años en la “B” ganando un Octogonal durísimo. Fue en una tremenda jornada de calor en el Bosque donde no entraba un alma, y el enorme René Favaloro se abrazaba y saltaba de alegría en la Techada con el presidente Héctor Delmar. Sin aquel equipo, seguramente no hubiese llegado todo lo que pasó y contamos antes.

Y en aquel equipo hubo jugadores fundamentales, de esos obreros silenciosos, que rendían y sabían perfectamente lo que debían hacer. Uno de ellos fue Miguel Tomás Bianculli, un tremendo número dos, tiempista y fino para salir jugando, pero conocedor como pocos de aquella “guerra” que era el ascenso de los sábados.

En el inicio del ´84 llegó al Lobo donde solo estuvo un año y la primera frase que le tiró a este diario fue: “Vengo a colaborar para lograr el ascenso”. Y lo hizo. Después se convertiría en un experto en la materia. Es que en el ´83 ascendió en Chacarita, en el ´84 con Gimnasia y en el ´85 se fue a Deportivo Italiano donde en la temporada 85/86 también lograría ascender a la “A”. Sí, tres ascensos consecutivos... Pero hay más, en la temporada 89/90, ascendió con Lanús.

Bianculli salió de Vélez e integró el plantel de Primera que se consagró subcampeón del Torneo Metropolitano 1979 y que meses después logró la clasificación con el Fortín a la Copa Libertadores de América. Ya en el final de su carrera, en el 90/91, jugando en 9 de Julio de Rafaela, también hizo lo suyo en el Federal y en los Regionales para no perder la costumbre.

Es decir que por donde pasó, Bianculli dejó algo, ayudó a mejorar el club, lo dejó mejor de lo que lo había encontrado deportivamente. Lógicamente aquel tiempo de pantaloncitos cortos y rulos largos es historia. Hoy tiene 62 años y necesita la ayuda de quienes alguna vez lo aplaudieron, le pidieron un autógrafo y le agradecieron por ascender. Sea con la camiseta que sea...

En diciembre de 2020 luego de múltiples y diversos estudios de todo tipo, le diagnosticaron atrofia multisistémica, conocida también como atrofia del cerebelo, una enfermedad neurodegenerativa.

El presente es delicado y duro, por que mes a mes la enfermedad va avanzando y la persona involucionando. Su hijo Tiziano de 21 años y Fabiana, su ex mujer desde hace 19 años están junto a él en todo lo que pueden, pero necesitan ayuda para mejorar su calidad de vida. Bianculli vive solo en el barrio Villa Mitre, entre Caballito y Paternal, y necesita una cuidadora las 24 horas.

El mundo del fútbol se fue enterando de a poco de lo que está viviendo el ex defensor, siempre cultor de un bajísimo perfil. También del enorme trabajo de su hijo que lo acompaña en todo mientras estudia abogacía, ya que es su única familia. Así, ex compañeros de Italiano y Chacarita, y los propios clubes también, se han puesto en marcha para ayudarlo. Lo mismo que algunos de sus ex compañeros de aquel Lobo del ´84 de manera particular.

Hace algunos días atrás se cumplieron 38 años del ascenso de Chacarita y sus compañeros organizaron una juntada en el estadio Funebrero y Miguel fue, con ayuda de Tiziano para caminar y Fabiana, pasó un lindo momento mirando a todos, a veces entendiendo y reconociendo, de a ratos ya no. La emoción alcanzó a todos y algunas lágrimas corrieron.

Osvaldo Ingrao junto a Miguel Bianculli en chacarita / EL DIA

Osvaldo Ingrao lo conoce mucho, fue su compañero de dupla muchos partidos, y estuvo hace unos días en ese encuentro en San Martín. “Siento que lo pasó bien, estuve con él y me reconoció, nos sacamos una foto. Yo lo conozco mucho a Miguel, y en la cancha nos conocíamos de memoria. En el ´83 ascendimos con Chaca y nos decían que estábamos locos por no quedarnos a jugar en Primera. Nos fuimos los dos a Gimnasia y volvimos a ascender. Un recuerdo hermoso”, dice el Indio, quien no puede evitar el recuerdo futbolístico, “ya 37 años, increíble. No me olvido más el gol que le hice sobre la hora a Argentino de Rosario en el Bosque en el Octogonal, me quería abrazar con todos los hinchas”, recuerda.

Lógicamente no es fácil afrontar la realidad. Es muy dura, a veces alguna lágrima se escapa, pero los ex compañeros están. “Tenemos que darle una mano, con lo que cada uno pueda. Ojalá los demás equipos por donde pasó Miguel se sumen, porque se merece tener una buena calidad de vida”.

Fabiana prefiere ayudar sin hablar ni aparecer, solo apoyar a su hijo que en este año se puso al hombro todo y creció de golpe, y estar en lo que necesita Miguel que de a ratos es consciente de todo. Ya no usa celu ni computadora. Da respuestas monosilábicas, y necesita alguien a su lado las 24 horas para todo.

Bianculli en la cancha dio todo por cada camiseta, como hace exáctamente 37 años atrás con la del Lobo para cumplir su palabra de ayudar para ascender, ahora necesita una ayuda, por eso se abrió una cuenta en el Banco Provincia para recibir la colaboración de quien pueda, con lo que pueda, ya que la situación es muy difícil.

Los datos de la cuenta son:

Titular: Tiziano Bianculli

CBU: 0140060103500354388968

Alias: BOTIN.AROMA.SOGA