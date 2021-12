Desvalijan la casa de un movilero que se enteró del robo “en vivo”

Alejandro Pueblas, movilero del Canal Crónica TV, fue blanco de un robo en su casa de Los Hornos.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el periodista estaba haciendo una salida en vivo, desde Florencio Varela, cuando recibió un llamado telefónico, donde le daban la triste novedad, que no dudó en compartirla con el conductor del programa para el que hacía la emisión.

Pueblas hacía una nota sobre “Lucho”, un perro que está desaparecido, cuando le sonó el celular y recibió un angustiante llamado: le estaban desvalijando su propia vivienda, ubicada en 132 entre 65 y 66 .

¿Esteban -por Trebucq- me ves?”, le preguntó el periodista al conductor. “Me acaban de entrar a robar a mi casa. Me avisan que me rompieron el ventanal de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil. Perdonen. Tengo gente adentro de mi casa. Me están desmantelando mi casa”, indicó Alejandro visiblemente desesperado.

RECLAMO

Inmediatamente el movilero partió hacia su casa, mientras los colegas daban aviso a la Policía

“Yo soy de La Plata y Los Hornos, junto con Villa Elvira, son los dos barrios con más habitantes de la Ciudad. Solo en Los Hornos viven más de 100 mil personas. ¿Saben cuántas comisarías hay? Una. ¿Saben desde cuánto hace que hay una comisaría? 20 años. Pasaron todos los gobiernos, el de Vidal, el de Scioli, el de Felipe Solá, el de Kicillof, y hay más gente, hay más inseguridad”, explicó Trebucq.

Por otro lado, el conductor del ciclo destacó la labor de su colega.

“Más allá de las peleas que a veces tenemos en cámara, tengo una enorme admiración por Pueblas, y la tenemos todos. Es un pibe que se ha ganado el corazón de todos los que laburamos acá. Les voy a contar una cosa, fue elegido el mejor compañero. Lo queremos muchísimo y entró hace muy poquito al canal”, concluyó el conductor que hasta montó una colecta en vivo para ayudar a cubrir los gastos.