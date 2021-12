Las panaderías en alerta: advierten por aumentos en los insumos

La semana pasada representantes de empresarios panaderos propusieron congelar el precio del pan hasta el 1° de enero. Sin embargo, a las pocas horas, la Federación Industrial de Panaderos indicó que por el aumento de los costos, el pan debería subir entre un 10 y un 15 por ciento. En panaderías de la Ciudad consultadas por EL DIA coincidieron en que hace unos tres meses que el producto no aumenta y que la disparada de los insumos justificaría un ajuste en su precio.

“Hace tres meses que no aumentamos el pan y si lo comparamos con otros alimentos, como por ejemplo la carne, el valor se quedó muy atrás”, afirmó Luis, un panadero de Los Hornos.

El sector se debate entre aumentar los precios en la misma línea que aumentaron los insumos y los costos en general o tratar de mantenerlos para que la caída del consumo no se profundice.

En esta línea, la semana pasada un sector de panaderos propusieron congelar el precio durante un mes, coincidiendo con un periodo crítico para las precios, por el aumento del consumo en las fiestas.

A través de un comunicado, los panaderos aseguraron que “vamos camino a acordar y estabilizar los precios, entendiendo la situación socioeconómica que atraviesa el país”.

En esa oportunidad representantes de empresarios panaderos de varios partidos bonaerenses le propusieron al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no aumentar el precio de sus productos de aquí hasta el 1 de enero de 2022.

Los panaderos se pronunciaron sensibles con la situación social y económica del país, “entendemos que todavía hay muchos sectores que no se han reactivado, muchas personas que no han logrado recomponer el poder adquisitivo o incluso no han logrado encontrar un trabajo porque lo han perdido en la pandemia, así que no podemos estar ajenos a esa situación”, se explicó.

En ese contexto, también se analizó la posibilidad de elaborar un pan dulce accesible para que llegue a la mesa de todos los argentinos.

También se abordó la posibilidad de desdoblar los precios respecto del mercado internacional para favorecer a la industria local.

El grupo acercó a las autoridades la propuesta “de trabajar con cooperativas agrarias y manejar a través de la economía popular la siembra de trigo, y la fase de molinos que sean de cooperativas”, así como la posibilidad de hacer un fideicomiso con el trigo “dejando un porcentaje de esa producción para el mercado interno”.

La propuesta surgió luego de una reunión que sostuvieron los presidentes de los centros de Industriales Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora; de Merlo, Sergio Izzo; de Hurlingham, Christian Farfaglia; y del Oeste, Jeremías Barragán, y del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira.

Según informaron esos mismos dirigentes, la propuesta cuenta con el apoyo de representantes de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba y la ciudad de Rosario.

Desde el sector enfatizaron la importancia del acceso “a un precio justo para todos los argentinos frente a la difícil situación económica”.

Además, los representantes acordaron trabajar en conjunto y convocar el armado de una Mesa del Pan.

Esa articulación supone el consenso entre todos los eslabones de la cadena de valores en la producción “para garantizar el pan en la mesa de los y las argentinas”, según se informó.

“Esperamos próximamente conformar esta mesa y llevar tranquilidad a todos nuestros vecinos y vecinas”, remarcaron los dirigentes, y aseguraron que si las materias primas como la margarina, la grasa o la harina no aumentan, se esforzarán por mantener los precios estables hasta fin de año.

Carlos Proia, al frente de una panadería de diagonal 74 y 41 destacó que en su comercio el pan hace unos tres meses que se vende a 150 pesos el kilo.

“El problema es que el proveedor de harina ya nos dijo que va a aumentar porque muchos insumos son importados”, apuntó el comerciante.

Se aclaró que no sólo aumenta la harina, un insumo local, sino que en el costo del producto también hay que considerar el aumento del sueldo de los empleados, el de las bolsas en las que se despacha el pan, las bandejas y hasta el papel que se utiliza para envolver.

Aumento en estudio

El jueves pasado desde la federación bonaerense de panaderos se indicó que el pan aumentaría en estos días entre un 10 y un 15 por ciento.

“Disminuyó el consumo de pan, pero su valor debería tener relación con el valor del resto de las cosas, todo aumentó”, agregó Proia y puso como ejemplo que el aumento de la carne provocó que el sánguche de milanesa que hasta hace un tiempo vendía a 200 pesos ahora cueste 300.

El panadero se lamentó por los aumentos que sufren a diario en las materias primas y expresó su intención de no retocar demasiado los precios. “También es cierto que enfrentamos la competencia de las multinacionales que venden un pan dulce por 300 pesos y nosotros con todo lo que tiene que llevar no podemos venderlo a menos de 600 pesos el kilo”, sostuvo.

En una tradicional panadería de avenida 60, Sergio Famelume sostuvo que “el congelamiento de precios no es bueno para nadie” cuando los proveedores no mantienen los precios fijos.

“Los gastos que tenemos preocupan. Todo subió, pero el precio del pan hace como tres meses que no aumenta”, dijo el comerciante.

En ese establecimiento cuesta 200 pesos el kilo y se consideró que mucho no puede aumentar porque si no se deterioraría más el consumo.

El presidente de la Federación Industrial de Panaderos de la provincia de Buenos Aires destacó la importancia de conformar una mesa de diálogo con autoridades nacionales.

Desde esa entidad se anticipó que “el pan va a aumentar entre un 10 y un 15 por ciento”.

El presidente de la Federación Industrial de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, sostuvo que el pan registra un aumento de entre 10 y 15 por ciento, y destacó la conformación de una mesa de diálogo con la Secretaría de Comercio Interior para analizar el impacto de los precios internacionales en el sector.

“El pan va a aumentar, algunas provincias ya lo han hecho, entre un 10 y un 15 por ciento; en la mesa (de diálogo) se trató algo fundamental porque nosotros elaboramos un producto esencial en la mesa de todos los argentinos”, dijo Santoandré.

El dirigente expresó que es imperioso que, más allá de lo que es diciembre, se logre una estabilidad en los precios de las materias primas.

Los panaderos destacaron que a diario, en mayor o menor medida, les aumenta la materia prima.

Se subrayó que en el sector siempre se manejan los aumentos con cautela para no afectar tanto el consumo del producto.